INCIDENT U ZADRU

FOTO, VIDEO / Skupina u crnom gađala crvenom bojom okupljene na prosvjedu protiv fašizma

30. stu. 2025. 14:13
Prosvjedni marš pod geslom "Ujedinjeni protiv fašizma" održava se u nekoliko hrvatskih gradova – Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli.

Okupljanja u Rijeci i Zadru nisu prošla bez incidenata. U Zadru je skupina odjevena u crno već na početku marša na okupljene bacila boju.

Maršu se pridružila i SDP-ova Sabina Glasovac koja je objavila fotografije nekoliko osoba na motornom čamcu koji su na most kojim je prolazila kolona bacali bombice crvene boje.

No tu nije stalo - na ulazu u Grad skupina pripadnika navijačke skupine Tornado namjeravala je zaustaviti kolonu, no rastjerali su ih pripadnici interventne policije.

U jednom trenutku došlo je i do naguravanja s pripadnicima policije te je primjenjena sila prema jednom muškarcu koji je počeo razbijati čaše. On je priveden, piše Zadarski list.

Prosvjedni marš dolaskom na Kalelargu dočekala je i Udruga žena u Domovinskom ratu koja se, kako piše list, pridružila kontraprosvjedu.

antifašizam napad policija ujedinjeni protiv fašizma

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
