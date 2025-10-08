SAD je iscrpio zalihe raketa u Ukrajini i Izraelu - sada želi brzu obnovu, je li ona moguća?

Doista, Fredenburg je procijenio u kolovozu da su izraelski ratovi u Gazi i s Iranom, zajedno s američkom kampanjom protiv hutija u Jemenu ranije ove godine, potrošili 33% američkih zaliha Standard Missile-3 (SM-3) i 17% Standard Missile-6 (SM-6) od 2023. nadalje. SAD je koristio i četvrtinu svojih THAAD presretača tijekom samog Izrael-Iran sukoba. A Guardian je u srpnju izvijestio da SAD ima samo 25% Patriot presretača koje bi Pentagon trebao za svoje vojne planove — budući da je velik broj poslan u Ukrajinu, koja ih i dalje često nema dovoljno.