Hoće li se Rusija samo nasmijati na ideju isporuke Tomahawka Ukrajini?

Na kraju, postavlja se pitanje eskalacije, na koje Trump i njegov tim za nacionalnu sigurnost i dalje pomno obraćaju pozornost. Davanje Ukrajini sposobnosti da pogodi duboko unutar Rusije stvara golem rizik, osobito zato što bi uporaba tih raketa zahtijevala američku obavještajnu i ciljnu potporu. Ako Moskva povjeruje da postoji stvarna prijetnja režimskim ciljevima ili dijelovima njezine nuklearne infrastrukture, potencijal za nuklearnu eskalaciju mogao bi postati nepodnošljivo visok. Čak i dok je sve frustriraniji Putinom, Trump je jasno dao do znanja da ga ovakav ishod ili bilo koja američka akcija koja bi Putina dodatno udaljila od pregovaračkog stola nimalo ne zanima.