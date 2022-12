SAD očekuje najhladniji Božić u zadnjih 40 godina, temperature će ići i do -55

Podijeli :

Izvor: Jintak Han / Zuma Press /TNS/ABACA / Abaca Press/ Profimedia/ USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia/ USA TODAY Sports via Reuters

Nacionalna meteorološka služba u Americi objavila je da su do kraja ovog tjedna u nekim dijelovima zemlje moguće temperature i do -55 stupnjeva Celzijusa. Prognozira se da bi ovo mogao biti najhladniji Božić u Americi u posljednjih 40 godina. Zbog snažne arktičke zimske oluje upozorenja su izdana za više od 135 milijuna ljudi. Područje koje će osjetiti posljedice zimske oluje se proteže sve do Floride i američko-meksičke granice.

Pokus s vrućom vodom koja se već u zraku smrzava najbolje pokazuje kakvo je stanje u dijelovima SAD-a, pogođenima snježnom olujom koja se vidi i iz svemira.

Meteorolozi upozoravaju građane da ostanu u domovima jer temperature padaju debelo ispod minusa pa prijeti opasnost od ozeblina.

“Upravo smo otišli u trgovinu tako da ne moramo izlaziti ovaj tjedan. Bit ćemo zaglavljeni u kući gledajući snijeg. Volim ovo, posebno za Božić”, kazala je jedna od stanovnica pogođenog područja.

Snijeg paralizirao zračne luke

Čak pet saveznih država proglasilo je izvanredno stanje. Ekstremni vremenski uvjeti poklopili su se s blagdanskim putovanjima. Gotovo 113 milijuna Amerikanaca planira otići najmanje 80 kilometara od doma. Služba za praćenje letova objavila je kako je otkazano 5300 letova. I Brandon je jedan od putnika koji pokušava otići u Atlantu.

“Mi smo iz imigrantske obitelji. Moji roditelji i njihova braća i sestre preselili su se u SAD prije mnogo godina, ali svake godine pokušavamo provesti Božić, Dan zahvalnosti ili nešto slično zajedno kako bi obitelj ostala povezana. Tako da je to stvarno važno”, kazao je Brandon Mattis.

“Letovi su nestajali na mom računalu dok smo ponovno rezervirali. Malo stresno”, komentirala je situaciju Robin Greene.

Više od 90 tisuća ljudi ostalo je bez električne energije. U pojedinim dijelovima zemlje poplavljene su ulice.

A umjesto poklona ove je godine sol najtraženiji proizvod u trgovinama.

“Spremam se pokupiti 22 kilograma soli. Soli već imam, ali ću je posuti ispred kuće da mi bude lakše lopatiti”, komentirao je jedan gospodin.

Nacionalna meteorološka služba upozorava da ekstremna hladnoća predstavlja posebnu opasnost za stoku. A kolike su padaline pokazuju i srušeni rekordi. U Atlantic Cityju zabilježena je rekordna razina snijega s 84 cm, a prethodni rekord bio je 82 cm iz 1987. godine. Izvanredno stanje s obilnim snježnim pahuljama, ističu meteorolozi, moglo bi potrajati danima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.