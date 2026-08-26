"protuustavno"
Pentagon priznao: Postoji tajna 'crna lista' za nepoželjne novinare
CENTCOM ima tajni popis novinara koje ignorira, tvrdi dužnosnik američke vojske
Nakon pitanja o ratu protiv Irana, dužnosnik CENTCOM-a za odnose s javnošću zaprijetio je novinaru The Intercepta da će ga staviti na „popis ljudi koje treba ignorirati“.
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) vodi tajni popis novinara koje je ured za odnose s javnošću stavio na crnu listu, tvrdi jedan dužnosnik CENTCOM-a. Informacija je objavljena u trenutku neuspješnog rata protiv Irana, navodnog „zataškavanja“ podataka o američkim žrtvama u tom sukobu te opetovanog odbijanja CENTCOM-a da odgovori na pitanja o civilnim žrtvama u Iranu, uključujući ubojstvo jedne obitelji koje je nedavno razotkrio The Intercept.
Dužnosnik CENTCOM-a koji je otkrio postojanje popisa zaprijetio je novinaru da bi i sam mogao završiti na njemu zato što prečesto zove zapovjedništvo.
„Bit ćete stavljeni na popis ljudi koje treba ignorirati“, rekao je novinaru Richard Allee, izvršni pomoćnik u CENTCOM-ovu uredu za odnose s javnošću.
Na pitanje za pojašnjenje – „Imate popis ljudi koje treba ignorirati?“ – odlučno je odgovorio: „Da.“
Upitan koji se novinari ili mediji trenutačno nalaze na popisu, odgovorio je: „Nisam ovlašten dati vam tu informaciju.“
Pod vodstvom ministra rata Petea Hegsetha američka vojska pokrenula je jedan od najagresivnijih napada na slobodu medija u novijoj povijesti, od pokušaja zabrane „neovlaštenih“ pitanja novinara do nametanja protuustavnih ograničenja novinarskog pristupa Pentagonu.
Hegseth je novinare uspoređivao s „farizejima“, koji u Bibliji dovode u pitanje Isusov nauk, dok njegovi podređeni redovito vrijeđaju novinare. Sve je to dio šireg napada Trumpove administracije na slobodu medija, koji uključuje demoniziranje novinara, podnošenje takozvanih SLAPP tužbi radi zastrašivanja i ušutkavanja kritičara skupim pravnim postupcima te korištenje sudskih poziva velikih porota i naloga za pretragu radi pritiska na novinare.
„Prijetiti novinarima stavljanjem na crnu listu kao odmazdom zbog izvještavanja koje se vladi ne sviđa teško da može biti očitije protuustavno“, rekao je Seth Stern, direktor za zagovaranje pri Freedom of the Press Foundationu. „Ovo bi trebalo definitivno opovrgnuti ranije tvrdnje Pentagona da su njegove politike protiv medija – poput zloglasnog zahtjeva da novinari potpišu izjave kojima se obvezuju objavljivati samo odobrene informacije – na neki način sadržajno neutralne.“
„Nemamo ništa za vas“
Allee je postojanje crne liste otkrio nakon što je novinar više od dva sata proveo na čekanju i požalio se na dugogodišnji nedostatak transparentnosti zapovjedništva.
U ranijim pozivima tog jutra bojnica Emma Thompson, voditeljica CENTCOM-ovih odnosa s medijima, opetovano je odbijala odgovoriti na pitanja o iranskim napadima na američke baze diljem Bliskog istoka, različitim podacima o broju američkih žrtava i letovima za medicinsku evakuaciju.
„Nemamo ništa za vas“, „Nemam ništa za vas“ i „Bez komentara“, odgovarala je Thompson, nakon čega je novinaru prekinula vezu usred pitanja.
The Intercept je nastavio zvati sve dok se nije javio Allee.
„Neće vam se javiti ako samo nastavite zvati i zvati“, rekao je novinaru.
Allee je zatim novinara ukorio zbog njegova ponašanja i poručio mu da bi trebao pokazati više poštovanja. Rekao je da bi „manje optužujući odnos prema osoblju ovdje mnogo više pomogao od njihova gnjavljenja kada ne dobijete ono što želite onda kada to želite“.
Tada je otkrio postojanje crne liste. Odbio je iznijeti dodatne pojedinosti, ali je rekao: „To nije popis koji javno objavljujemo.“
Potom je i on prekinuo vezu.
CENTCOM-ov ured za odnose s javnošću naknadno je e-poštom odgovorio na dodatna pitanja o novinarima koji su se zamjerili zapovjedništvu.
„CENTCOM nema 'crnu listu'“, navodi se u odgovoru.
Američki dužnosnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti rekao je da Hegsethov ured ima trajnu naredbu da ne komunicira s tim novinarom te da bi postojanje takve naredbe zanijekao kada bi ga se o tome izravno pitalo.
„Ništa od ovoga nema nikakve veze sa sigurnošću, a sve ima veze s cenzurom i zastrašivanjem“, rekao je Stern za The Intercept. „CENTCOM mora prestati stavljati novinare na crnu listu i javnosti reći tko se na njoj nalazi i zašto je tamo završio. Onaj tko stoji iza crne liste trebao bi završiti na crnoj listi za zapošljavanje u državnoj službi.“
Hegsethov obračun s medijima
Pod Hegsethovim vodstvom Pentagon je pokrenuo kontinuirani napad na slobodu medija, premda je sam ministar svoj mandat započeo dijeljenjem tajnih informacija o zračnim napadima na Jemen nekoliko sati prije nego što su napadi izvedeni. Informacije je objavio u grupnom razgovoru na Signalu u koji je greškom bio uključen Jeffrey Goldberg, glavni urednik The Atlantica.
U sklopu obračuna s medijima Hegseth je izbacio New York Times, NPR i druge medije iz ureda koje su godinama imali u Pentagonu te ih zamijenio naklonjenim medijima poput One America News Networka, New York Posta i Breitbarta.
U svibnju 2025. izdao je memorandum kojim je akreditiranim novinarima bez pratnje zabranjen pristup većem dijelu Pentagona. Prošlog je mjeseca savezni prizivni sud presudio da Pentagon smije nastaviti provoditi takvu politiku.
Pentagon je poslije uveo pravilo prema kojem su se novinari, pod prijetnjom gubitka akreditacije, morali obvezati da neće čak ni prikupljati neklasificirane informacije ako vlada nije odobrila njihovu objavu. Zbog toga je gotovo cijeli novinarski zbor Pentagona vratio svoje akreditacije.
Nakon što je New York Times podnio tužbu, a savezni sudac u ožujku 2026. proglasio tu politiku protuustavnom, Hegseth je zatvorio desetljećima staru novinarsku prostoriju u Pentagonu i počeo provoditi poligrafska testiranja kako bi spriječio curenje informacija.
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