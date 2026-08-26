Pentagon priznao: Postoji tajna 'crna lista' za nepoželjne novinare

„Ništa od ovoga nema nikakve veze sa sigurnošću, a sve ima veze s cenzurom i zastrašivanjem“, rekao je Stern za The Intercept. „CENTCOM mora prestati stavljati novinare na crnu listu i javnosti reći tko se na njoj nalazi i zašto je tamo završio. Onaj tko stoji iza crne liste trebao bi završiti na crnoj listi za zapošljavanje u državnoj službi.“