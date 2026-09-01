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METE IRANSKE NACIONALNE GARDE

SAD ponovno napao Iran, Teheran najavljuje odgovor: Sukob sve bliže otvorenom ratu

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Hina
|
01. ruj. 2026. 19:53
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Ilustracija: AFP

Američka vojska u utorak je priopćila da je izvela nove zračne napade na mete Iranske revolucionarne garde (IRGC).

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„Napadi slijede nakon nedavnih pokušaja napada IRGC-a na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike raspoređene u regiji”, objavilo je Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) na platformi X.

Iranska državna televizija izvještava o eksplozijama na iranskom otoku Kešm, smještenom na sjevernoj strani tjesnaca. 

Provladina novinska agencija Nour News prenosi izvješća o eksplozijama u lučkim gradovima Bandar Abasu i Čabaharu.

Napadi slijede nakon vikenda tijekom kojeg je SAD gađao iranski otok Larak, a Teheran odgovorio raketnim napadima na dvije američke zračne baze u Jordanu. 

Iako je ranije najavio američki odgovor na iranske napade, Trump je novinarima u ponedjeljak naglasio da oni ne predstavljaju povratak u rat punog opsega, a iranski izvor rekao je Reutersu da se radi o „ograničenom i suzdržanom sukobu”.

No, najave obiju strana da će odgovarati na međusobne napade pokazuju koliko se brzo taj sukob, sve češće vođen putem sankcija, blokada i gospodarskog pritiska, može ponovno preliti u otvoreni rat. 

Teme
bliski istok iran iranska revolucionarna garda sad sjedinjene države

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