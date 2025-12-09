Sarkozy je već napisao memoare o svojih 20 dana u zatvoru. Evo što u njima piše

U knjizi ima i lijepih detalja, uključujući to da je njegova ćelija bila prilagođena “zatvorenicima smanjene pokretljivosti, na primjer osobama u invalidskim kolicima.” Kao rezultat toga, “zrcalo je bilo čvrsto pričvršćeno na zid na visini koja mi je omogućavala da jasno vidim sve detalje remena svojih hlača. S druge strane, morao sam se potpuno sagnuti da očešljam kosu ili podrežem bradu.” Srećom, Sarkozy je visok samo 1,65 metara (ili 5 stopa i 5 inča, ako vam je draže), dosta ispod francuskog prosjeka.