Cijena popularne božićne slastice šokira: "Isti proizvod kod nas skuplji od onog u Italiji za čak 67 posto"

"Sve je stvar izbora i odgovornosti samih potrošača koji ne trebaju vjerovati svemu što trgovački lanci oglašavaju kao akciju ili 'povoljnu kupovinu', napominju iz platforme Halo, inspektore
Platforma Halo, inspektore na svojem je Facebook profilu nedavno objavila usporedbu cijena suhe šunke "Jamon Serrano" koja je u u jednom od trgovačkih lanaca u Hrvatskoj čak 100% skuplja nego u matičnoj Njemačkoj, a sada su objavili još jedan popularno božićni proizvod koji je kod nas puno skuplji nego u matičnoj Italiji.
Radi se o poznatom talijanskom panettonu marke "Tre Marie Milanese", težine 750 grama, koji se u hrvatskom Kauflandu prodaje za 67% više nego u Italiji. Naime, dok se isti proizvod u Hrvatskoj prodaje za 20,99 eura, talijanski potrošači ga mogu nabaviti za samo 12,50 eura u trgovini Iper La Grande u Savignano sul Rubicone, u pokrajini Emilia-Romagna. Ova cijena je samo nešto viša od proizvođačke, a proizvodnja i distribucija same marke Galbusera S.p.A. mogu se pratiti putem njihove web stranice.
"A neinformiranost potrošačima nije izgovor za kupovinu po astronomskim cijenama jer se ti panettoni mogu kupiti u web shopu upola jeftinije, čak i uz troškove dostave. O odlasku u Italiju da i ne govorimo... Sve je stvar izbora i odgovornosti samih potrošača koji ne trebaju vjerovati svemu što trgovački lanci oglašavaju kao akciju ili 'povoljnu kupovinu'", dodaju iz platforme.
Navode i kako je taj talijanski nacionalni kolač sa svježim kvascem, kandiranim voćem i grožđicama (pa i pistacijama!), glatkim brašnom i jajima postao je u posljednjem desetljeću i u cijeloj Hrvatskoj pravi blagdanski kolač pa su svoju priliku prepoznali i sami trgovci koji u tome vide priliku za više nego dobru zaradu.
