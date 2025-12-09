Cijena popularne božićne slastice šokira: "Isti proizvod kod nas skuplji od onog u Italiji za čak 67 posto"

Radi se o poznatom talijanskom panettonu marke "Tre Marie Milanese", težine 750 grama, koji se u hrvatskom Kauflandu prodaje za 67% više nego u Italiji. Naime, dok se isti proizvod u Hrvatskoj prodaje za 20,99 eura, talijanski potrošači ga mogu nabaviti za samo 12,50 eura u trgovini Iper La Grande u Savignano sul Rubicone, u pokrajini Emilia-Romagna. Ova cijena je samo nešto viša od proizvođačke, a proizvodnja i distribucija same marke Galbusera S.p.A. mogu se pratiti putem njihove web stranice.