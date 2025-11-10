Sarkozy izlazi na slobodu nakon tri tjedna u zatvoru

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy bit će prijevremeno pušten iz zatvora, tri tjedna nakon što je započeo služenje petogodišnje kazne zbog sudjelovanja u kaznenoj zavjeri.
Bit će pod strogim pravosudnim nadzorom i neće smjeti napuštati Francusku.
Dana 21. listopada, bivši predsjednik desnog centra, star 70 godina, osuđen je na pet godina zatvora zbog zavjere s ciljem financiranja svoje predsjedničke kampanje 2007. godine novcem pokojnog libijskog diktatora Muammara Gadafija.
Njegovi odvjetnici odmah su podnijeli zahtjev za puštanje na slobodu do žalbenog suđenja koje je zakazano za ožujak iduće godine, javlja BBC.
Sarkozy bi mogao biti pušten iz zatvora La Santé već u ponedjeljak navečer.
Govoreći sudu u Parizu putem videolinka, Sarkozy je svoje vrijeme u samici opisao kao „izuzetno teško” i „noćnu moru”.
Državni tužitelj Damien Brunet preporučio je da se Sarkozyju odobri zahtjev za puštanje, ali i da mu se zabrani kontakt s ostalim svjedocima u tzv. „libijskom slučaju”.
Sarkozy, koji je cijelo vrijeme poricao bilo kakvu krivnju, rekao je sudu putem videolinka da mu „nikada nije palo na pamet” tražiti novac od Gadafija te naglasio da „nikada neće priznati nešto što nije učinio”.
Također je zahvalio zatvorskom osoblju koje mu je, kako je rekao, učinilo boravak u zatvoru „podnošljivim”. „Pokazali su iznimnu ljudskost”, dodao je.
Podrška supruge i sinova
Sarkozyjevu su podršku u sudnici pružali njegova supruga, pjevačica i manekenka Carla Bruni-Sarkozy, te dvojica sinova.
Sarkozy je prvi bivši francuski čelnik koji je završio iza rešetaka od Drugog svjetskog rata, kada je zbog izdaje zatvoren Philippe Pétain, vođa kolaboracionističke vlade s nacistima 1945. godine.
Od dolaska u zatvor Sarkozy je smješten u samicu, a u susjednim ćelijama nalaze se dvojica njegovih tjelohranitelja.
„Bivši predsjednik Republike ima pravo na zaštitu zbog svog statusa”, rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez u listopadu, dodajući da za njega „očito postoji prijetnja”.
Sarkozy je bio predsjednik od 2007. do 2012. godine. Otkako je napustio dužnost, prate ga brojne kaznene istrage, a mjesecima je morao nositi elektroničku narukvicu nakon što je u prosincu prošle godine osuđen zbog pokušaja podmićivanja suca radi dobivanja povjerljivih informacija u drugom slučaju.
