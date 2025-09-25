Sarkozy proglašen krivim zbog primanja novca od Gadafija

Također, uložio je žalbu na presudu iz veljače 2024. kojom je proglašen krivim za prekomjerno trošenje za svoju kampanju 2012., a potom angažiranje tvrtke za odnose s javnošću kako bi to zataškao. Određena mu je jednogodišnja zatvorska kazna, od koje je šest mjeseci bilo uvjetno.