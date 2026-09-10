Saudijska Arabija izvela 40 napada na ciljeve u Jemenu

Dodaje se da je još 18 napada bilo usmjereno na okruge Mawza i Maqbanah, raskrižje Mocha te druga područja u pokrajini Taiz. U Al-Hudaydahu saudijski su zrakoplovi izveli devet napada na okruge Al-Salif i Al-Tuhayta te otok Kamaran, navodi agencija.