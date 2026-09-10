eskalacija rata
Saudijska Arabija izvela 40 napada na ciljeve u Jemenu
Saudijski zrakoplovi izveli su u četvrtak 40 zračnih napada na četiri jemenske pokrajine, uključujući devet napada na područja u zapadnoj pokrajini Al-Hudaydah, izvijestila je novinska agencija Saba pod kontrolom vlade u Sani.
Oglas
Agencija je, pozivajući se na sigurnosni izvor, navela da su saudijski zrakoplovi izveli deset napada na okruge Al-Hazm i Al-Ghayl u pokrajini Al-Jawf te tri napada na okrug Al-Jubah u pokrajini Marib, prenosi Middle East Monitor.
Dodaje se da je još 18 napada bilo usmjereno na okruge Mawza i Maqbanah, raskrižje Mocha te druga područja u pokrajini Taiz. U Al-Hudaydahu saudijski su zrakoplovi izveli devet napada na okruge Al-Salif i Al-Tuhayta te otok Kamaran, navodi agencija.
U izvješću nisu navedeni detalji o mogućim žrtvama ni šteti nastaloj u napadima. Saudijska strana zasad nije komentirala izvješće.
Ranije danas, Al Jazeera je javila kako se sukobi intenziviraju posljednjih devet dana, a bilo je poznato da snage Ansar Alaha (Huti) pokušavaju napredovati zapadno od Taiza jer je njihov glavni cilj, odnosno najvažniji plijen, bio zauzimanje grada al-Makhe (Mocha), kao i obale Crvenog mora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas