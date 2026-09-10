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eskalacija rata

Saudijska Arabija izvela 40 napada na ciljeve u Jemenu

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N1 Info
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10. ruj. 2026. 19:09
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Royal Saudi Air Force fighter aircrafts fly over during an airshow marking Saudi Arabia's 95th National Day celebrations in Banban at the edges of Riyadh on September 23, 2025.
Fayez Nureldine / AFP

Saudijski zrakoplovi izveli su u četvrtak 40 zračnih napada na četiri jemenske pokrajine, uključujući devet napada na područja u zapadnoj pokrajini Al-Hudaydah, izvijestila je novinska agencija Saba pod kontrolom vlade u Sani.

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Agencija je, pozivajući se na sigurnosni izvor, navela da su saudijski zrakoplovi izveli deset napada na okruge Al-Hazm i Al-Ghayl u pokrajini Al-Jawf te tri napada na okrug Al-Jubah u pokrajini Marib, prenosi Middle East Monitor.

Dodaje se da je još 18 napada bilo usmjereno na okruge Mawza i Maqbanah, raskrižje Mocha te druga područja u pokrajini Taiz. U Al-Hudaydahu saudijski su zrakoplovi izveli devet napada na okruge Al-Salif i Al-Tuhayta te otok Kamaran, navodi agencija.

U izvješću nisu navedeni detalji o mogućim žrtvama ni šteti nastaloj u napadima. Saudijska strana zasad nije komentirala izvješće.

Ranije danas, Al Jazeera je javila kako se sukobi intenziviraju posljednjih devet dana, a bilo je poznato da snage Ansar Alaha (Huti) pokušavaju napredovati zapadno od Taiza jer je njihov glavni cilj, odnosno najvažniji plijen, bio zauzimanje grada al-Makhe (Mocha), kao i obale Crvenog mora.

Teme
crveno more huti jemen saudijska arabija zračni napadi

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