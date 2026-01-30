Savezna sutkinja odbacila optužbu za ubojstvo protiv Luigija Mangionea

Savezna sutkinja u New Yorku u petak je odbacila optužbe za ubojstvo i posjedovanje vatrenog oružja protiv Luigija Mangionea, navodnog ubojice izvršnog direktora UnitedHealthcarea, u velikom udarcu tužiteljima koji znači da Mangioneu više ne prijeti smrtna kazna ako bude osuđen.
Dvadesetsedmogodišnji Mangione prethodno se izjasnio da nije kriv za ubojstvo, posjedovanje oružja i uhođenje zbog navodnog ubojstva izvršnog direktora UnitedHealthcarea Briana Thompsona u četvrti Midtown Manhattan 2024. godine.
Javni dužnosnici osudili su šokantno ubojstvo, ali Mangione je postao svojevrsni narodni heroj nekim Amerikancima koji osuđuju visoke troškove zdravstvene zaštite i osiguranja.
Američka okružna sutkinja Margaret M. Garnett na Manhattanu rekla je da je odbacila optužbe za ubojstvo i posjedovanje oružja jer su pravno nespojive s dvjema točkama optužnice za uhođenje.
Mangione se odvojeno izjasnio da nije kriv za ubojstvo, posjedovanje oružja i krivotvorenje dokumenata na državnom sudu na Manhattanu. Nije još određen datum suđenja.
Kod Mangionea je pronađeno vatreno oružje i prigušivač koji su bili u skladu s oružjem kojim je pucano u Thompsona, kao i odjeća i maska slična onoj koju je nosio ubojica, rekla je njujorška policija u prosincu 2024.
Imao je višestruke lažne identifikacije, uključujući lažnu iskaznicu iz New Jerseyja koja je odgovarala onoj koju je napadač koristio da se prijavi u hostel na Manhattanu nekoliko dana prije pucnjave.
Mangione više ne može dobiti smrtnu kaznu nego mu se za djelo uhođenja može najviše izreći doživotna kazna zatvora, pišu američki mediji.
