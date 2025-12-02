upucao briana thompsona
Luigi Mangione na sudu: Otkriveni novi detalji njegovog uhićenja
Kad je prošle godine, nakon petodnevne potrage, u McDonald’su u Altooni u Pennsylvaniji uhićen osumnjičeni za ubojstvo izvršnog direktora UnitedHealthcarea Briana Thompsona, mnogi su se pitali: što je Luigi Mangione radio u tom restoranu?
Policajac Joseph Detwiler, jedan od prvih na mjestu događaja, svjedočio je da u početku nije vjerovao da će ondje pronaći osumnjičenog, nakon što je stigao na dojavu menadžerice restorana. Tek kad su on i kolega prišli muškarcu koji je sjedio sam za stolom i zamolili ga da skine masku, Detwiler je rekao da je „odmah znao da je to on“.
Prema obrani, oko 20 minuta nakon početka razgovora, policajci su shvatili da je Mangione dao lažno ime, pa su mu pročitali njegova prava — nakon što je bio dovršio doručak, javlja CNN.
Mangione je u sudnici slušao svjedočenja, a njegovi odvjetnici žele isključiti iz postupka njegove prve izjave policiji te predmete iz ruksaka (pištolj i spise) za koje tvrde da su pronađeni prije nego što je ishođena sudska dozvola.
Poziv na 911
Menadžerica McDonald’sa nazvala je 911 9. prosinca 2024., rekavši da su se gosti zabrinuli jer muškarac nalikuje „ubojici CEO-a iz New Yorka“. Opisala ga je kao muškarca srednje građe, s crnom jaknom, medicinskom maskom i beanie kapom. Policija je ubrzo stigla.
Izjave iz zatvora
Dva službenika iz državnog zatvora SCI Huntingdon svjedočila su da je Mangione, dok je bio pod stalnim nadzorom, govorio o ruksaku u kojem je imao 3D-printani pištolj, stranu valutu i streljivo. Obrana tvrdi da su te izjave neuvjerljive jer nisu bile zapisane te sugerira da su ih čuvari čuli tek iz medija.
Drugi čuvar, Tomas Rivers, rekao je da je s Mangioneom vodio duže razgovore o zdravstvu i reakcijama na slučaj u medijima i na društvenim mrežama. Priznao je da se ne sjeća svojih vlastitih riječi, samo Mangioneovih.
Obrana želi odbaciti sve Mangioneove izjave policiji i čuvarima od uhićenja 9. prosinca do prijevoza u New York 19. prosinca 2024.
Ključne bile snimke sigurnosnih kamera
Tužitelji su u ponedjeljak pozvali prva dva svjedoka - policajca njujorške policije i osobu koja je postavila sigurnosne kamere u McDonald'su - kako bi priznali video i fotografske dokaze koji su pratili istragu od mjesta ubojstva do uhićenja Mangionea u McDonald'su.
Tužitelj je prikazao video na kojem je Thompson upucan na pločniku Manhattana, kao i snimke osumnjičenika iz Starbucksa, hostela i stražnjeg sjedala taksija, koje su zatim distribuirane nacionalnim medijima.
Nadzorne kamere pratile su kretanje osumnjičenog sve do McDonald’sa u Altooni, gdje se vidi kako Mangione ulazi, naručuje hranu i sjeda. Oko 25 minuta kasnije u restoran ulazi policija, a do trenutka uhićenja, oko 10 sati, na mjestu je bilo najmanje osam policajaca.
