Luigi Mangione na sudu: Otkriveni novi detalji njegovog uhićenja

Policajac Joseph Detwiler, jedan od prvih na mjestu događaja, svjedočio je da u početku nije vjerovao da će ondje pronaći osumnjičenog, nakon što je stigao na dojavu menadžerice restorana. Tek kad su on i kolega prišli muškarcu koji je sjedio sam za stolom i zamolili ga da skine masku, Detwiler je rekao da je „odmah znao da je to on“.