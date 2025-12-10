VIDEO / Tužitelji objavili trenutak uhićenja Luigija Mangionea u McDonald'su

Na snimci Mangione policajcima, tijekom ispitivanja, kaže da se zove Mark Rosario. Policajac mu govori da su zaprimili poziv jer je netko smatrao da se ponaša sumnjivo. Mangione je istoga dana u McDonald’su uhićen, čime je završena petodnevna potraga nakon smrtonosne pucnjave na Thompsona na Manhattnu.