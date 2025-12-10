ubojstvo briana thompsona
VIDEO / Tužitelji objavili trenutak uhićenja Luigija Mangionea u McDonald'su
Tužitelji su na suđenju Luigiju Mangioneju za ubojstvo direktora zdravstvene osiguravateljske kompanije prije godinu dana otkrili videosnimku njegove prve interakcije s policijom na dan kada je uhićen.
Oglas
Ovih dana u New Yorku traje zapaženo suđenje Luigiju Mangioneju, osumnjičenom za ubojstvo direktora zdravstvene osiguravatelja UnitedHealthcarea Briana Thompsona u prosincu prošle godine.
Tužitelji su sada objavili snimku s kamere koja prikazuje prvi kontakt između 27-godišnjeg Mangioneja i policajaca u McDonald’su u gradu Altoona u saveznoj državi Pennsylvaniji.
Zaposlenik tamošnjeg restorana nazvao je policiju jer su neki gosti mislili da su ga prepoznali iz medijskih izvještaja.
Na snimci Mangione policajcima, tijekom ispitivanja, kaže da se zove Mark Rosario. Policajac mu govori da su zaprimili poziv jer je netko smatrao da se ponaša sumnjivo. Mangione je istoga dana u McDonald’su uhićen, čime je završena petodnevna potraga nakon smrtonosne pucnjave na Thompsona na Manhattnu.
Mangione je po saveznoj i državnoj optužnici za ubojstvo zanijekao krivnju. U slučaju osude prijeti mu smrtna kazna.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas