Šef europskih obavještajaca: Tri su glavna sigurnosna izazova za Europu

"Prvi je prijetnja od strane Rusije, koja je i dalje postojana. Rusija je u potpunosti posvećena ostvarenju svojih ciljeva vojnim putem i nije zainteresirana za pregovore", pojasnio je. Kao drugi važan izazov naveo je Kinu, istaknuvši da se Europska unija mora prilagoditi novim okolnostima. "Na kraju, tu su i izazovi koji dolaze od našeg glavnog partnera, SAD-a. Oni su i dalje naši saveznici, ali sasvim normalno očekuju da i Europa razvije vlastite sigurnosne sposobnosti", rekao je Markić.