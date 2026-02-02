Sin norveške princeze prije suđenja za silovanje uhićen po novim optužbama

Uhićenje dodatno pojačava pritisak na norvešku kraljevsku obitelj, nakon što se ime krunske princeze Mette-Marit pojavilo gotovo tisuću puta u dokumentima vezanima uz Jeffreyja Epsteina.
Sin norveške krunske princeze, Marius Borg Høiby, uhićen je po novim optužbama samo nekoliko dana prije početka suđenja za silovanje, u trenutku kada se njegova majka Mette-Marit suočava s kritikama zbog veze s Jeffreyjem Epsteinom.
Policija u Oslu priopćila je da je Høiby uhićen u nedjelju navečer zbog sumnje na fizički napad, prijetnje nožem i kršenje zabrane približavanja.
Uhićenje dolazi neposredno prije početka suđenja u kojem se 29-godišnjeg Høibyja tereti za 38 kaznenih djela, uključujući četiri točke optužnice za silovanje, obiteljsko nasilje nad bivšom partnericom te ilegalno snimanje više žena bez njihova znanja ili pristanka. Suđenje bi trebalo započeti u utorak u Oslu i trajati sedam tjedana. Høiby je odbacio najteže optužbe.
🇳🇴 Norwegian police have arrested 29-year-old Marius Borg Høiby, son of Crown Princess Mette-Marit, on suspicion of four rapes.— Visegrád 24 (@visegrad24) February 2, 2026
The Oslo police said Høiby was taken into custody just two days before he was due in court on charges including 38 crimes: four counts of rape,… pic.twitter.com/DT724HHi7f
Policija je zatražila četverotjedni pritvor kako bi se spriječilo ponavljanje kaznenih djela, a sud je odlučio da Høiby ostaje u pritvoru do 2. ožujka, prenosi Guardian.
Pritisak na norvešku kraljevsku obitelj
Uhićenje dodatno pojačava pritisak na norvešku kraljevsku obitelj, nakon što se ime krunske princeze Mette-Marit pojavilo gotovo tisuću puta u novootvorenim dokumentima američkog ministarstva pravosuđa vezanima uz Jeffreyja Epsteina.
Mette-Marit je u izjavi priznala da je pokazala „lošu procjenu” te izrazila žaljenje zbog bilo kakvog kontakta s Epsteinom, nazivajući ga „sramotnim”.
Norveški mediji i analitičari upozoravaju da su ove afere ozbiljno poljuljale povjerenje javnosti u monarhiju, osobito uoči glasanja u parlamentu o mogućoj zamjeni monarhije republikom, iako se ne očekuje da će prijedlog biti usvojen.
