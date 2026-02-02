Sin norveške princeze prije suđenja za silovanje uhićen po novim optužbama

Uhićenje dolazi neposredno prije početka suđenja u kojem se 29-godišnjeg Høibyja tereti za 38 kaznenih djela, uključujući četiri točke optužnice za silovanje, obiteljsko nasilje nad bivšom partnericom te ilegalno snimanje više žena bez njihova znanja ili pristanka. Suđenje bi trebalo započeti u utorak u Oslu i trajati sedam tjedana. Høiby je odbacio najteže optužbe.