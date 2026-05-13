Šire li se slučajevi hantavirusa? Francuskinja u kritičnom stanju u bolnici
Francuska putnica zaražena hantavirusom nalazi se u kritičnom stanju u bolnici u Parizu. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi da zasad nema znakova većeg izbijanja zaraze, iako bi se moglo pojaviti još slučajeva zbog dugog inkubacijskog razdoblja virusa.
Francuskinja zaražena tijekom izbijanja smrtonosnog hantavirusa na kruzeru kritično je bolesna i liječi se uz pomoć umjetnih pluća, izjavio je u utorak liječnik pariške bolnice u kojoj se nalazi, piše Euronews.
Prema posljednjim podacima WHO-a od 12. svibnja, zabilježeno je 11 slučajeva, od kojih je devet potvrđeno, te tri smrtna ishoda, svi među putnicima ili članovima posade kruzera.
WHO navodi da očekuje pojavu dodatnih slučajeva s obzirom na način širenja na brodu i inkubacijsko razdoblje virusa, ali upozorava da „trenutačno nema znakova da svjedočimo početku većeg izbijanja”.
Agencija također ističe da se prijenos među ljudima čini najvjerojatnijim tijekom rane faze bolesti, kada je virus zarazniji.
Svi putnici i članovi posade nalaze se pod nadzorom u svojim matičnim državama, gdje WHO preporučuje 42-dnevnu karantenu kod kuće ili u posebnoj ustanovi, računajući od dana iskrcaja s broda.
Kakvo je stanje zaraženih putnika?
Francuska putnica hospitalizirana u Parizu ima težak oblik bolesti koji je izazvao po život opasne probleme s plućima i srcem, rekao je dr. Xavier Lescure, specijalist za zarazne bolesti iz bolnice Bichat.
Objasnio je da je pacijentica priključena na uređaj za održavanje života koji pumpa krv kroz umjetna pluća, obogaćuje je kisikom i vraća u tijelo. Nada je da će uređaj dovoljno rasteretiti pluća i srce kako bi im dao vremena za oporavak. Lescure je taj postupak opisao kao „posljednju fazu potpornog liječenja”.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u utorak da je situacija s hantavirusom „pod kontrolom” u Francuskoj te pozvao na snažnu europsku koordinaciju kako bi se virus obuzdao.
„Vlada je donijela ispravne odluke. Situacija je pod kontrolom zahvaljujući radu naših zdravstvenih djelatnika”, rekao je Macron tijekom konferencije za medije u Nairobiju na završetku summita Africa Forward.
Jedan španjolski putnik u karanteni u Središnjoj obrambenoj bolnici Gómez Ulla u Madridu također je u utorak bio pozitivan na virus.
Pacijent ima blagu temperaturu i lagane respiratorne simptome. „Trenutačno je stabilan, bez vidljivog pogoršanja kliničkog stanja”, objavilo je španjolsko Ministarstvo zdravstva na mreži X.
Putnici u karanteni
Svi putnici sada su prebačeni u svoje matične zemlje, u operaciji koju su španjolski premijer Pedro Sánchez i glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus opisali kao „uspješnu”.
„Svi sumnjivi i potvrđeni slučajevi izolirani su i pod strogim liječničkim nadzorom, čime je smanjen rizik daljnjeg prijenosa”, rekao je Tedros.
Preporuke WHO-a uključuju strogi nadzor kod kuće ili u karantenskoj ustanovi tijekom 42 dana, računajući od 10. svibnja.
Kako se hantavirus prenosi?
Ljudi se mogu zaraziti hantavirusom kontaktom s kontaminiranim urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca.
Aktivnosti koje uključuju kontakt s glodavcima, poput čišćenja zatvorenih ili slabo prozračenih prostora, rada u poljoprivredi ili šumarstvu te spavanja u prostorima zaraženima glodavcima, povećavaju rizik od infekcije.
