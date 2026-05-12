Liječnici su Francuskinji s kruzera rekli da su simptomi hantavirusa samo tjeskoba

Francuskinja koja je bila pozitivna na hantavirus nakon što je evakuirana s kruzera prijavila je simptome liječnicima na brodu, ali joj je rečeno da se vjerojatno radi samo o tjeskobi, rekao je španjolski ministar zdravstva.
Javier Padilla Bernáldez rekao je da je žena, koja je putovala brodom u središtu smrtonosne epidemije hantavirusa, imala simptome slične gripi, ali čini se da joj je sve bolje i da nije imala temperaturu. Svjetska zdravstvena organizacija kasnije je izjavila da je žena u "vrlo kritičnom" stanju, piše Guardian.
MV Hondius napustio je dok na Kanarskom otoku Tenerife u ponedjeljak navečer, nakon što je 120 ljudi iz 23 zemlje repatrirano tijekom 48 sati u operaciji koju su španjolske vlasti opisale kao "složenu" i "neviđenu". U utorak navečer, posljednja dva zrakoplova za evakuaciju s putnicima i posadom s Hondiusa sletjela su u Nizozemsku.
Dvadeset šest članova posade i dva zdravstvena radnika ostali su na brodu dok se kreće prema Rotterdamu, gdje će pristati radi dezinfekcije. Brod također prevozi tijelo njemačkog putnika koji je umro tijekom putovanja. Unatoč smrti triju osoba koje su bile na brodu i osam drugih potvrđenih slučajeva, liječnici iz Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti i španjolske službe za inozemno zdravstvo procijenili su Francuskinju i odbacili njezine simptome kao anksioznost ili stres, rekao je Padilla.
"Nisu mislili da su ti simptomi kompatibilni s hantavirusom. Zašto? Zato što je ono što im je rekla bilo da je imala epizodu kašlja prije nekoliko dana koja je nestala, a ono što je u tom trenutku imala bilo je poput stresa, anksioznosti ili nervoze. Dakle, nije katalogizirano kao hantavirus", rekao je Padilla.
Govoreći dok je brod napuštao Tenerife, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, glavni direktor WHO-a, zahvalio je Španjolskoj što je priskočila u pomoć onima na brodu i dodao da je francuska putnica sada u "vrlo kritičnom" stanju. "Zamislite da je ostala dulje na brodu", rekao je i dodao da za ljude u zemljama koje su primile putnike "nije bilo razloga za strah".
Francuskinja je bila jedna od petero francuskih putnika koji su se u nedjelju iskrcali s broda MV Hondius na Tenerifima prije nego što su prevezeni u bolnicu u Parizu.
Francuska ministrica zdravstva Stéphanie Rist rekla je da se žena počela osjećati jako loše u nedjelju navečer i da su "testovi bili pozitivni". Rist je za radio France Inter rekla: "Nažalost, njezini su se simptomi pogoršali preko noći".
Liječi se na specijaliziranom odjelu za zarazne bolesti u bolnici u Parizu. Padilla je naglasio da se stanje žene pogoršalo između broda i aviona, piše Guardian.
Ne postoje cjepiva ili specifični tretmani za hantavirus, koji je endemski u Argentini, odakle je brod isplovio u travnju. No, zdravstveni dužnosnici rekli su da je rizik za globalno javno zdravlje nizak i umanjili su usporedbe s pandemijom Covid-19. Zdravstvene vlasti u nekoliko zemalja prate putnike koji su već napustili brod, kao i sve koji su možda bili u kontaktu s njima.
