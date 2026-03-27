nema službenog objašnjenja
Šire se teorije o misterioznim objavama Bijele kuće: "Uskoro se pokreće, zar ne?"
Bijela kuća posljednjih dana objavljuje zagonetne objave na društvenim mrežama, a internetski “detektivi” imaju razne teorije o tome što bi to moglo značiti.
U proteklim danima službeni X račun Bijele kuće objavljivao je zamućene slike i misteriozne videozapise. U jednom se vidi crni ekran, skica Bijele kuće i riječi “President Donald J Trump”, uz nerazgovijetan glas koji, kada se pusti unatrag, navodno kaže: “Uzbudljiva najava sutra.”
Profil je također objavio jako pikselizirane slike koje navodno prikazuju Trumpa i potpredsjednika JD Vancea, a ranije je objavljen i nestabilan video u kojem se čuje ženski glas kako govori: “Uskoro se pokreće, zar ne?”, na što muški glas odgovara: “Da.”
Na jednoj pikseliziranoj slici koja navodno prikazuje predsjednika, Kaelan Dorr, zamjenik pomoćnika predsjednika i zamjenik direktora komunikacija Bijele kuće, reagirao je emojiem oka i emojiem nalik ljubičastom čudovištu ili izvanzemaljcu, piše Newsweek.
Bijela kuća nije dala službeno objašnjenje za ove objave, no internet, očekivano, pokušava otkriti o čemu se radi — pa su se pojavile tri popularne teorije.
Izvanzemaljci
Neki zaljubljenici u svemir nadaju se da će najava otkriti postojanje izvanzemaljskog života. Korisnik X-a @iamufohunter podijelio je jedan zagonetan video i upitao: “Radi li se o otkrivanju izvanzemaljaca?”
Ranije u ožujku vlada je dodala novu domenu — Aliens.gov — u registar službenih državnih web-stranica, što je neke navelo na nadu da će Trump objaviti dokaze o životu izvan Zemlje.
Stranica još nije aktivna, ali je rezervirana za buduću, zasad nepoznatu svrhu. Trump je ranije na Truth Socialu objavio da će “započeti proces identificiranja i objavljivanja vladinih dokumenata vezanih uz izvanzemaljski život, neidentificirane zračne pojave (UAP) i neidentificirane leteće objekte (NLO-e).”
Međutim, drugi ističu da riječ “aliens” može označavati i osobe koje ilegalno borave u SAD-u.
Freedom.gov
Uz pikselizirane i zagonetne objave, vlada je pokrenula i početnu stranicu nove web-stranice: freedom.gov. Na njoj se nalazi polupikselizirani animirani kauboj uz riječi: “Sloboda dolazi. Informacija je moć. Povratite svoje ljudsko pravo na slobodu izražavanja. Pripremite se.”
To dolazi nakon izvješća Reutersa iz veljače prema kojem SAD planira pokrenuti internetski portal koji bi ljudima u Europi i drugdje omogućio pristup sadržaju zabranjenom u njihovim državama, poput navodne terorističke propagande i govora mržnje.
Tada je objavljeno da bi se stranica trebala zvati freedom.gov te da su dužnosnici razmatrali i hosting VPN-a kako bi izgledalo kao da korisnik pregledava sadržaj iz SAD-a.
Komentatori na internetu sugeriraju da bi pikselizirane slike mogle upućivati upravo na tu stranicu. Korisnik @joshuareid napisao je: “Pokretanje Freedom.gov? Vidjeti kroz cenzuru i ‘šum’?” Korisnik @icu_luci se složio: “Ovo je isti efekt koji vidite na freedom(.)gov, što govorim otkako su počeli.”
Trumpov telefon
Neki internetski “istražitelji” smatraju da bi zagonetne objave mogle biti povezane s Trumpovom novom mobilnom uslugom — i T1 telefonom.
Trump i njegov sin Eric Trump predstavili su T1 Mobile u lipnju 2025., s pretplatom od 47,45 dolara mjesečno pod nazivom “The 47 Plan.”
Tvrtka je potom predstavila zlatni T1 telefon, koji će koštati 499 dolara, a prema najavama trebao bi biti lansiran kasnije tijekom 2026.
Neki komentatori vjeruju da se zagonetne objave odnose upravo na lansiranje tog telefona, a neki misle da pikselizirane slike prikazuju predsjednika i potpredsjednika kako koriste mobitel.
“Mislim da je sve ovo vezano uz izlazak Trumpovog telefona. Nadam se da nije,” napisao je korisnik @SleazyWeez, dok je @TNGormie predvidio: “Bit će nešto sasvim banalno, poput Trumpovog telefona.”
