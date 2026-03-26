VIDEO / Bijela kuća objavila dva misteriozna videa, pa jedan odmah obrisali: "Prikrivena poruka?"

26. ožu. 2026. 09:29
The White House/X

Dvije misteriozne videosnimke objavljene su u srijedu navečer na službenim X i Instagram računima Bijele kuće. Izazvale su veliku pozornost na internetu, a svrha tih kratkih, vertikalno snimljenih isječaka ostala je nejasna. Jedan od videa kasnije je uklonjen.

Prvi video, objavljen oko 21:15 po istočnoameričkom vremenu (EST), očito je snimljen pametnim telefonom, s kamerom usmjerenom prema nečijim stopalima. U videu od četiri sekunde čuje se ženski glas koji pita: "Uskoro kreće, zar ne?“

Uz to, uz video je pisalo "uključi zvuk". Video je kasnije uklonjen, otprilike 90 minuta nakon objave, piše cnbc.

Drugi kratki video, koji je još uvijek dostupan, objavljen je u 22 sata po EST-u, a prikazuje crnu pozadinu sa smetnjama, a čuje se samo zvuk dolazne poruke. Nakon toga dolazi do bljeska i video se prekida. U jednom kadru vidi se američka zastava.

Kontekst objava, koje su prikupile milijune pregleda, nije jasan. Mnogi su u komentarima nagađali o čemu je riječ. Između ostaloga, neki su mislili da su profili Bijele kuće hakirani ili da neki dužnosnik kriptično nešto najavljuje.

Bijela kuća još nije komentirala njihovo značenje.

