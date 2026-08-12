američka zabrinutost
SAD pritisnuo Kijev: Nema više napada na tankere u Crnom moru
Ukrajina je pauzirala napade dronovima na naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk nakon zahtjeva američkog potpredsjednika J. D. Vancea, objavio je Financial Times u srijedu pozivajući se na ukrajinske dužnosnike.
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List navodi da je prošlomjesečni zahtjev uslijedio nakon američke zabrinutosti da Ukrajina destabilizira tržišta nafte i šteti američkim tvrtkama ciljajući tankere koji prevoze sirovu naftu iz Kazahstana do terminala Kaspijskog naftovodnog konzorcija (CPC) u luci.
Ukrajina je pristala na zahtjev da ne gađa infrastrukturu CPC-a ili neruske brodove sve dok potonji nisu pod ukrajinskim sankcijama i ne prevoze rusku naftu ili teret, dodaju novine.
Bijela kuća, State Department i JD Vanceov ured nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentarom izvan radnog vremena. Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.
Ukrajinske snage nedavno su pojačale napade na rusku energetsku infrastrukturu i druge lokacije u nastojanju da, prema Kijevu, Rusiju liše resursa za financiranje vojske.
Napadi dronovima u Crnom moru uništili su čak petinu utovara nafte CPC-a u srpnju, rekla su četiri izvora upoznata s podacima.
Kazahstan, koji se oslanja na CPC-ovu rutu za izvoz sirove nafte, pretrpio je pad proizvodnje nafte od 14% u srpnju u odnosu na lipanj, rekli su izvori. Chevron i Exxon Mobil su među glavnim zapadnim naftnim tvrtkama koje tamo posluju.
Američki dužnosnik potvrdio je novinama da je administracija upozorila Ukrajinu da prestane napadati neruske brodove u Crnom moru.
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