Snažan potres pogodio Kamčatku, izdano upozorenje za tsunami

Potres magnitude 7,8 zabilježen je u Tihom oceanu kod ruskog poluotoka Kamčatke, što je izazvalo upozorenje na tsunami, priopćila je američka geološka služba USGS.
Guverner ruske regije Kamčatke izjavio je pak da je upozorenje za tsunami izdano nakon što je zabilježen potres magnitude 7,2.
Potres se dogodio u petak u 6:58 ujutro po lokalnom vremenu, 128 kilometara istočno od ruskog grada Petropavlovsk-Kamčatskija, na plitkoj dubini od 10 kilometara, zbog čega je američki Centar za upozorenje na tsunami u Pacifiku izdao upozorenje na moguće razorne valove duž obližnje obale.
Potres magnitude 7,4 već je pogodio regiju u subotu, na dubini od 39,5 kilometara, 111 kilometara istočno od Petropavlovsk-Kamčatskija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
