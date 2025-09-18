Snažan potres pogodio Kamčatku, izdano upozorenje za tsunami

Potres se dogodio u petak u 6:58 ujutro po lokalnom vremenu, 128 kilometara istočno od ruskog grada Petropavlovsk-Kamčatskija, na plitkoj dubini od 10 kilometara, zbog čega je američki Centar za upozorenje na tsunami u Pacifiku izdao upozorenje na moguće razorne valove duž obližnje obale.