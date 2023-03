Snažan potres u Italiji

Snažan potres pogodio je talijansku južnu regiju Molise, a prema prvim izvješćima Europskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) bio je magnitude 5,4, no talijanski geofizički i vulkanološki institut (INGV) procijenio je da je bio 4,6 stupnjeva.

Epicentar noćašnjeg potresa bio je u Montaganu, blizu grada Campobasso na dubini od oko 23 kilometra, izvijestio je INGV.

ℹEvent wrap-up: today a M4.7 #earthquake (#terremoto) hit #Campobasso (#Italy) at 23:52:44 local time (UTC 21:52:44). Shaking was felt over 300km by approximately 5M people in Italy and Croatia.