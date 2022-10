Odbor koji istražuje napad na Capitol objavio je u četvrtak dosad neobjavljenu snimku na kojoj visoka američka dužnosnica Nancy Pelosi i drugi zastupnici u žurbi nazivaju ministarstvo obrane i osoblje Bijele kuće tražeći pomoć dok Trumpovi pristaše na silu ulaze u zgradu.

Na snimci se vidi Pelosi, demokratska predsjednica Zastupničkog doma, napeta ali hladne glave, koju su zaštitari sklonili na sigurno 6. siječnja 2021.

“Mora biti načina da ljudi zadrže osjećaj sigurnosti i povjerenja koji im daje činjenica da država funkcionira i da možemo birati predsjednika Sjedinjenih Država”, rekla je.

Take 7 minutes to watch House Speaker Nancy Pelosi, Senate Majority Leader Chuck Schumer, Senate Minority Leader Mitch McConnell and others respond to the Capitol insurrection in previously unseen footage. pic.twitter.com/qFDdLSuMmM