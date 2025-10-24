Catherine Connolly
Socijalistkinja i protivnica militarizacije NATO-a iduća predsjednica Irske?
Nezavisna socijalistkinja Catherine Connolly, koja je hladna prema Bruxellesu i neprijateljski nastrojena prema Donaldu Trumpu, mogla bi se naći u sukobu s irskom vladom.
Protiv NATO-a i EU-a
Kritizirala je NATO, glasala protiv ugovora EU-a, optuživali su je da širi propagandu diktatora od Rusije do Sirije — a sada je na putu da postane nova predsjednica Irske.
Catherine Connolly, bivša gradonačelnica zapadnog grada Galwaya i zastupnica socijalističke oporbe u irskom parlamentu posljednjih devet godina, ima uvjerljivo vodstvo u anketama uoči petkovih izbora nad svojom jedinom protukandidatkinjom, bivšom ministricom Heather Humphreys iz centrističke stranke Fine Gael.
Najnovija anketa, objavljena u srijedu navečer, daje Connolly 55,7 posto potpore u odnosu na Humphreysinih 31,6 posto. Rezultati će biti objavljeni u subotu, no iznenađujuće energična 68-godišnja Connolly već se ponaša i govori kao da je pobijedila, piše POLITICO.
Pobjeda Connolly ne bi trebala iznenaditi, s obzirom na to kako se percepcija predsjedničke funkcije u Irskoj promijenila otkako je 1990. odvjetnica Mary Robinson probila led.
Novo razdoblje irske politike
Nekada rezervirana za ugledne političare koje je podržavao dominantni Fianna Fáil, Robinsonina pobjeda otvorila je novo razdoblje u kojem predsjednici dolaze iz redova oporbe ili izvan tradicionalne politike. Danas mnogi birači predsjedništvo – funkciju koja je uglavnom ceremonijalna i bez stvarne uloge u svakodnevnom upravljanju – doživljavaju kao mogućnost da se suprotstavi establišmentu i trenutačnoj koalicijskoj vladi Fianna Fáil-a.
Ako pobijedi, Connolly će naslijediti još jednog socijalista iz Galwaya, Michaela D. Higginsa, koji je u dva mandata tijekom 14 godina proširio granice onoga što predsjednik smije govoriti i činiti.
Beskompromisno otvorena
Poput Higginsa, Connolly otvoreno osuđuje Izrael zbog njegovog dvogodišnjeg rata u Gazi — što joj donosi popularnost u zemlji koja otvoreno simpatizira Palestince i ima loše odnose s Tel Avivom.
No Connolly je otišla i korak dalje, braneći pravo Hamasa da ima ulogu u budućoj palestinskoj državi. Zbog toga su je kritizirali premijer Micheál Martin (Fianna Fáil) i ministar vanjskih poslova Simon Harris (Fine Gael).
Njezini NATO-skeptični stavovi o Ukrajini i protivljenje jačanju europske sigurnosne politike mogli bi postati izvor neugodnosti za irsku vladu, koja balansira između službene neutralnosti i podrške EU-ovim naporima da pomogne Ukrajini.
Usporedila naoružavanje Njemačke s nacističkim militariziranjem
Connolly je naišla na pitanja čak i svojih pristaša kada je na jednom skupu u dublinskom pubu usporedila planove Njemačke za povećanje obrambene potrošnje s nacističkim militariziranjem 1930-ih. Ipak, ostala je čvrsta u protivljenju planu EU-a „ReArm Europe“, koji predviđa povećanje obrambene potrošnje za 800 milijardi eura.
Na posljednjoj televizijskoj debati u utorak, Connolly su pitali kako bi se ponašala prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu — i bi li ga suočila s pitanjem američke potpore Izraelu i njegovom ratu u Gazi.
„Genocid je omogućila i financirala američka pomoć,“ započela je Connolly, a kad su je ponovno pitali bi li to rekla izravno Trumpu, koji ima golf odmaralište u Irskoj i planira posjetiti zemlju sljedeće godine, odgovorila je:
„Ako je to samo protokolarni susret — onda ću se rukovati. Ako je tema genocid — to je sasvim druga stvar.“
Ujedinjenje oporbe
Connollyna dominacija u kampanji rezultat je i njezine sposobnosti da ujedini sve oporbene stranke irske ljevice — ponajviše Sinn Féin, koji je odlučio ne kandidirati vlastitog kandidata. Umjesto toga, čelnica Sinn Féina Mary Lou McDonald i prva ministrica Sjeverne Irske Michelle O’Neill pridružile su joj se na kampanji.
Uočljivo je, međutim, odsustvo njezinih prijašnjih saveznika, Micka Wallacea i Clare Daly, koje protivnici posprdno nazivaju „Moskva Mick“ i „Kremlj Clare“.
Connolly je 2018. s njima posjetila dijelove Sirije pod kontrolom vlade dok su svo troje bili oporbeni zastupnici u irskom parlamentu. Daly i Wallace kasnije su postali eurozastupnici, ali su izgubili mandate na izborima za Europski parlament 2024.
U medijskim nastupima Connolly je više puta odbacila propitivanja promišljenosti posjeta Siriji, rekavši da su pokušaji povezivanja s Daly i Wallaceom samo „krivnja po asocijaciji“.
Govori u ime Irske
Veterani irske diplomacije izražavaju bojazan da bi predsjednica Connolly mogla zbuniti svijet o službenim stavovima Irske. Upozoravaju na gospodarsku ovisnost zemlje o stotinama američkih multinacionalnih kompanija i na snažnu potporu EU-a Irskoj nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Unije, kako piše POLITICO.
Bobby McDonagh, bivši irski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu i EU-u, izjavio je da je Connolly „iznosila stavove koji su, po mom i mišljenju mnogih drugih, u biti anti-EU“.
McDonagh je nazvao njezine usporedbe njemačkog povećanja obrambene potrošnje s nacističkom militarizacijom „apsurdnima“ i „besmislenima“.
Dodao je da, iako „proeuropska većina u ovoj zemlji i vlada mogu jednostavno ignorirati njezine stavove“, predsjedničke pozicije Catherine Connolly „imale bi međunarodni odjek i mogle bi naštetiti ugledu i interesima Irske“.
