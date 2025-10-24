Socijalistkinja i protivnica militarizacije NATO-a iduća predsjednica Irske?

Nekada rezervirana za ugledne političare koje je podržavao dominantni Fianna Fáil, Robinsonina pobjeda otvorila je novo razdoblje u kojem predsjednici dolaze iz redova oporbe ili izvan tradicionalne politike. Danas mnogi birači predsjedništvo – funkciju koja je uglavnom ceremonijalna i bez stvarne uloge u svakodnevnom upravljanju – doživljavaju kao mogućnost da se suprotstavi establišmentu i trenutačnoj koalicijskoj vladi Fianna Fáil-a.