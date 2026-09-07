opasnost diljem svijeta
Šokantni podaci o trovanju pesticidima: Gotovo svaki drugi poljoprivrednik osjeti posljedice
Između 402 i 433 milijuna slučajeva akutnog trovanja pesticidima događa se među poljoprivrednicima i poljoprivrednim radnicima diljem svijeta svake godine, pokazuje nova studija.
Trovanje ljudi pesticidima već se dugo smatra ozbiljnim javnozdravstvenim problemom. Unatoč globalnim naporima da se smanji uporaba pesticida, zdravlje milijuna ljudi i dalje je ugroženo, pokazuje nova studija objavljena u časopisu Frontiers in Public Health, prenosi Euronews.
S obzirom na to da svjetska populacija poljoprivrednika broji oko 934 milijuna ljudi, istraživači procjenjuju da je svake godine pogođeno oko 46 posto poljoprivrednika.
Upozoravaju i da se, unatoč dvama desetljećima međunarodnih napora usmjerenih na smanjenje štetnih posljedica uporabe pesticida, njihova globalna godišnja potrošnja od 1990. godine udvostručila te je 2023. dosegnula 3,8 milijuna tona.
"Više ne možemo prihvaćati da su ljudi koji rade na poljima i uzgajaju našu hranu izloženi štetnim pesticidima i zbog toga obolijevaju", rekla je Susan Haffmans iz njemačkog ogranka organizacije Pesticide Action Network (PAN), koja je naručila izvješće.
Najpogođenije zemlje nalaze se u južnoj Aziji, nakon čega slijede jugoistočna Azija i istočna Afrika, a Burkina Faso bilježi najveću stopu među pojedinačnim državama – gotovo 84 posto poljoprivrednika ondje se svake godine otruje pesticidima.
Europa je jedina velika regija u kojoj je od 1990. zabilježen pad potrošnje pesticida, što autori pripisuju strogim regulatornim mjerama.
Iako su zahvaljujući tim mjerama procijenjene godišnje stope smrtnosti ostale vrlo niske – od samo dva smrtna slučaja u zapadnoj Europi do 60 u istočnoj Europi – među poljoprivrednicima i radnicima i dalje postoji značajan broj trovanja koja ne završavaju smrću.
Južna Europa najpogođenija je europska podregija, sa stopom trovanja od 32 posto i više od 1,5 milijuna procijenjenih slučajeva godišnje. U zapadnoj i istočnoj Europi stope su znatno niže i iznose oko šest posto.
Međutim, istraživači napominju da su podaci za istočnu Europu osobito oskudni jer je trenutačno zastupljena samo Mađarska, što upućuje na mogućnost da se stvarni razmjeri problema u toj regiji još uvijek nedovoljno prate.
Potrebno je popuniti praznine u podacima
Autori pozivaju na hitne mjere na međunarodnoj, nacionalnoj i istraživačkoj razini, uključujući bolje sustave praćenja, kvalitetniju edukaciju stručnjaka koji rade s tim tvarima te provedbu cilja Ujedinjenih naroda o postupnom ukidanju izrazito opasnih pesticida do 2035. godine.
Upozoravaju, međutim, da takve mjere otežava nedostatak dostupnih podataka, zbog čega je teško uspoređivati procjene među pojedinim državama i obrasce uporabe pesticida.
"Neprijavljivanje slučajeva i dalje je vrlo rašireno, što je posljedica ograničenog pristupa zdravstvenoj skrbi te nedostatka kliničke edukacije ili sustava za prepoznavanje i evidentiranje trovanja pesticidima", rekla je Sheila Willis iz PAN-a u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Dodala je da, na temelju novih podataka, poljoprivrednicima treba omogućiti pristup sigurnijim alternativama kako bi zaštitili vlastito zdravlje i zdravlje svojih obitelji.
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