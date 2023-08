“Sramotan gubitak”: Vukovi proglašeni izumrlom vrstom u ovoj europskoj regiji

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Stoljećima su vukovi lutali planinskim lancima Andaluzije u južnoj Španjolskoj, ali sada su i službeno proglašeni izumrlom vrstom u ovoj europskoj regiji.

U izvješću odjela za okoliš vlade Andaluzije kaže da “od 2020. nije bilo znakova prisutnosti vuka u Andaluziji”, unatoč tome što je zaštićena vrsta.

Do 2010. procijenjeno je da je u regiji bilo šest do osam čopora vukova, uglavnom u Sierra Moreni, koji su se sastojali od do 56 jedinki, prenosi Guardian.

“Ovo su loše vijesti i potvrđuju negativan trend za nekoliko postojećih vučjih čopora u južnoj Španjolskoj, koji su ugroženi jer su fizički i genetski izolirani od vukova u ostatku Španjolske, gubitkom staništa, krivolovom i ilegalnim lovom”, kazao je Luis Suárez, koordinator za očuvanje Svjetske zaklade za prirodu u Španjolskoj.

“Nema vremena za isprike”

Suárez je ovo nazvao “sramotnim gubitkom” koji je izravno povezan s nedostatkom političke volje. Dodao je da je neshvatljivo da vukovi nisu bili navedeni kao vrsta kojoj prijeti izumiranje.

Da su vukovi bili tako kategorizirani, vlada bi bila obvezna poduzeti mjere zaštite. Suárez je rekao da je vlada godinama bila paralizirana strahom od sukoba s lovačkim lobijem i uzgajivačima stoke te se ograničila na praćenje populacije vukova.

“Sada ima odgovornost da se baci na posao kako bi zajamčila povratak ove vrste u južne planine što je prije moguće”, rekao je. “Nema vremena za isprike.”

Španjolska ima najveću populaciju vukova u Europi. Sredinom 19. stoljeća bilo je oko 9000 vukova raspoređenih po cijeloj zemlji. No, potom je uslijedila politika iskorjenjivanja zbog koje je ih je do 1970-ih ostalo samo nekoliko stotina.

Kada je 1970-ih trovanje zabranjeno, vrsta se počela oporavljati. U posljednjem popisu, 2021., bilo je između 2000-2500 vukova u 297 čopora, od kojih je 90% bilo na sjeverozapadu, uglavnom u Castilla y Leónu, Galiciji i Asturiji, gdje su uživali status zaštićene vrste na koju je zabranjen lov od 2021.

