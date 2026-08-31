Stanari novog elitnog naselja traže pomoć: "Beskućnici nam spavaju na terasama, bilo je i napada nožem"

Njihov je zahtjev osigurati red i zaštititi kvalitetu života u novom naselju. Policija je upoznata s pritužbama. Stanari su joj se više puta obraćali, no iz policije poručuju da situacija statistički nije neuobičajena za to područje te da broj prijavljenih incidenata nije iznadprosječno visok. Ipak, policijski službenici upoznati su s problemima i uzimat će ih u obzir tijekom redovitih ophodnji.