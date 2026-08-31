NASILJE, DROGA, PROVALE
Stanari novog elitnog naselja traže pomoć: "Beskućnici nam spavaju na terasama, bilo je i napada nožem"
Novo bečko naselje Neues Landgut, zamišljeno kao moderno i kvalitetno mjesto za život, suočava se sa sve većim brojem pritužbi stanovnika zbog smeća, krađa, konzumacije droge, provala i osoba koje noće na privatnim terasama.
Neues Landgut u bečkoj četvrti Favoriten trebalo bi postati primjer suvremenog urbanog života. U naselju se grade tisuće stanova, obrazovni kampus i velika knjižnica, a planirano je i da stanovnicima pruži dobru prometnu povezanost i visoku kvalitetu života. No dio stanara upozorava da je svakodnevica u novom naselju drukčija od očekivanja.
Posebno su problemi izraženi oko Elisabeth-Sundt-Platza i u unutarnjim dvorištima, gdje stanari posljednjih mjeseci prijavljuju smeće, konzumaciju droge i različite oblike kriminala.
Austrijski portal Exxpress, pozivajući se i na ranije izvještavanje Kronen Zeitunga, navodi da je skupina stanara počela bilježiti probleme te zatražila reakciju policije i gradske četvrti.
"Ne želimo ocrniti naše naselje", poručuju stanari koji su se angažirali oko problema. Kažu da ih žele riješiti dok su još u začetku, prije nego što postanu sastavni dio svakodnevice.
Prema tvrdnjama stanara, od ožujka 2025. godine zabilježeno je više od 200 različitih događaja. Među njima su buka i onečišćenje, ali i provale u podrumske prostorije te oštećivanje automobila. Stanari se žale i na krađe bicikala.
Tvrtka Waterdrop, koja od 2023. godine posluje u obližnjoj Gösserhalle, potvrdila je da su njezinim zaposlenicima već ukradeni bicikli. Probleme s otpadom i provalama prijavljuju i stanovnici obližnjeg Willi-Resetarits-Hofa.
Beskućnici na privatnim terasama
Dodatnu zabrinutost među dijelom stanara izazivaju osobe koje borave u privatnim vanjskim prostorima.
Stanari tvrde da su beskućnici u nekim slučajevima boravili u privatnim vrtovima, dok fotografije koje su prikupili, prema njihovim navodima, prikazuju ljude kako sjede na privatnim terasama, a ponegdje su ondje napravili i mjesto za spavanje.
Osjećaj nesigurnosti dodatno je pojačao incident iz svibnja 2025. godine. Na nogometnom igralištu u naselju tada je došlo do sukoba dvojice muškaraca.
Prema navodima portala, 26-godišnjak je tijekom incidenta nožem ozlijedio 34-godišnjaka. Stanari sada od politike i policije traže konkretne mjere.
"Naselje ima velik potencijal, ali sada mu je potrebna brza i vidljiva podrška gradske četvrti i policije", poručuje jedan od angažiranih stanara, Andrii H.
Policija: Broj prijavljenih incidenata u tom dijelu grada nije iznadprosječno visok
Među prijedlozima su i građevinske mjere, poput postavljanja viših ograda kako bi se bolje zaštitili privatni prostori. Stanari pritom ističu da, kako tvrde, ne žele rješavanje problema usmjeravati protiv određenih skupina ljudi.
Njihov je zahtjev osigurati red i zaštititi kvalitetu života u novom naselju. Policija je upoznata s pritužbama. Stanari su joj se više puta obraćali, no iz policije poručuju da situacija statistički nije neuobičajena za to područje te da broj prijavljenih incidenata nije iznadprosječno visok. Ipak, policijski službenici upoznati su s problemima i uzimat će ih u obzir tijekom redovitih ophodnji.
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