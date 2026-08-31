Odlučili su ukloniti stari tepih iz prostorije, a cijeli proces snimili su i objavili na društvenim mrežama. Na početku videa postavili su jednostavno pitanje: "Zašto ovdje tako čudno miriše?". Odgovor su dobili već nakon nekoliko minuta rada. Čim je Aidan počeo podizati tepih, na njegovoj donjoj strani, ali i na podlozi ispod njega, pojavile su se velike smeđe i žute mrlje. Kako je tepih nestajao, postajalo je jasno da je gotovo cijeli pod prekriven tragovima. "Počinjemo misliti da su imali psa", našalili su se u opisu videa.