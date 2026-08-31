izgrađena 1906.
VIDEO / Kupili su 120 godina staru kuću i osjetili čudan miris: Kad su podigli tepih, uslijedio je šok
Kupnja stare kuće često sa sobom nosi i pokoje neugodno iznenađenje, no ono što su Aidan i Catherine McGowan otkrili tijekom renovacije nadmašilo je sva njihova očekivanja. Ono što je trebalo biti jednostavno uklanjanje dotrajalog tepiha pretvorilo se u prizor koji ih je ostavio bez riječi – i u potpunosti promijenilo planove za obnovu doma.
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Tridesetogodišnji Aidan i Catherine kupili su seosku kuću izgrađenu 1906. godine u Južnoj Dakoti, smještenu na imanju od desetak hektara, piše Večernji list.
Budući da je kuća prije kupnje bila prazna gotovo godinu dana, bili su svjesni da ih čeka mnogo posla. Ipak, nisu očekivali da će već prvi ozbiljniji zahvat otkriti problem mnogo većih razmjera. Sve je počelo neobičnim mirisom koji se širio iz dnevnog boravka.
Odlučili su ukloniti stari tepih iz prostorije, a cijeli proces snimili su i objavili na društvenim mrežama. Na početku videa postavili su jednostavno pitanje: "Zašto ovdje tako čudno miriše?". Odgovor su dobili već nakon nekoliko minuta rada. Čim je Aidan počeo podizati tepih, na njegovoj donjoj strani, ali i na podlozi ispod njega, pojavile su se velike smeđe i žute mrlje. Kako je tepih nestajao, postajalo je jasno da je gotovo cijeli pod prekriven tragovima. "Počinjemo misliti da su imali psa", našalili su se u opisu videa.
Catherine je kasnije za Newsweek ispričala da su mrlje pronašli i ispod drugih tepiha u kući, no stanje u dnevnom boravku bilo je daleko najgore. "Kada smo podigli tepih, ostali smo potpuno zgroženi. I u drugim prostorijama bilo je tragova, ali dnevni boravak bio je uistinu katastrofalan", rekla je.
Zbog brojnih neugodnih iznenađenja Aidan je kuću počeo nazivati "bakin problem", jer se, kako kaže, iza svakog obavljenog posla pojavi još nekoliko novih. Ono što je u početku trebalo biti jednostavno postavljanje novih podova sada uključuje mnogo opsežnije radove. Par će morati ukloniti postojeću podlogu, zamijeniti donji dio zidova gipsanim pločama do visine od približno 90 centimetara te tek nakon toga postaviti nove drvene podove.
Njihov video ubrzo je postao viralan, a korisnici društvenih mreža nisu skrivali gađenje.
"Zato mrzim tepihe. Nevjerojatno koliko prljavštine mogu sakriti", napisala je jedna korisnica. Drugi su ih upozorili da tijekom radova obavezno nose zaštitne maske i rukavice, dok su mnogi podijelili vlastita iskustva s renoviranjem starih kuća. Jedan je korisnik ispričao da je i sam godinama osjećao neugodan miris u podrumu, a tek nakon uklanjanja tepiha otkrio gotovo identične mrlje. Nakon temeljitog čišćenja betona i postavljanja novih podova, problem je potpuno nestao.
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