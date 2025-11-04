Švedska uvodi zatvor za 13-godišnjake. Ispravna mjera?

Minimalna dob za kaznenu odgovornost u Europi znatno varira. Zemlje s granicom ispod 14 godina su Irska (od 10 godina, ovisno o prekršaju), Nizozemska (od 12 godina), Belgija i Mađarska (od 12 godina, ovisno o prekršaju) te Francuska (od 13 godina, ovisno o prekršaju). Najviša granica je u Portugalu i Luksemburgu, gdje mladi postaju kazneno odgovorni tek s 16 godina. U Hrvatskoj je ta granica na 14 godina.