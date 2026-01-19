Starmer o Trumpovim prijetnjama: Budućnost Grenlanda može odlučiti samo Danska

Britanski premijer Keir Starmer u ponedjeljak je rekao da je o Grenlandu potrebna mirna rasprava među saveznicima kako bi se osiguralo da povijesni savezi opstanu.
Starmer je na konferenciji za medije u ponedjeljak rekao da je britanski savez sa Sjedinjenim Državama desetljećima pružao sigurnost i blagostanje te da je odlučan održati te veze.
No laburistički premijer smatra „pogrešnima” prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa carinama državama koje su stale uz Dansku po pitanju njegovog svojatanja njezinog autonomnog teritorija Grenlanda. Budućnost tog otoka može odlučiti samo Danska sama, naglasio je.
„Savezi opstaju jer su izgrađeni na međusobnom poštovanju i partnerstvu, ne na pritisku”, nastavio je Starmer.
„Zato sam rekao da je korištenje carina protiv saveznika u potpunosti pogrešno. To nije pravi način za nadilaženje razlika unutar saveza”.
Britanski premijer vjeruje da je ispravan pristup pitanju Grenlanda kroz „mirnu raspravu među saveznicima”, dodajući da će pristup Britanije biti pragmatičan a ne pasivan, te da ne želi eskalirati carinski rat.
"Carinski rat nije ni u čijem interesu i nismo došli do te faze. Stoga je moj fokus osigurati da ne dođemo do te faze."
Starmer je rekao da je u nedjelju razgovarao s Trumpom i rekao mu da su europske snage na Grenlandu "očito tamo kako bi procijenile i radile na riziku od Rusa". Rekao je da se nada da je sada sve "stvarno jasno".
Starmerov prijedlog da Britanija neće poduzeti odmazdu protiv američkih carina u suprotnosti je s odgovorom Europske unije, čiji su dužnosnici raspravljali o mogućnostima odgovora, uključujući paket carina od 93 milijarde eura na američki uvoz.
Starmer je rekao da prijetnje riskiraju uzrokovati "silaznu spiralu" za Britaniju, u smislu trgovine i slabljenja saveza. "Ne želim da se to dogodi", rekao je, ali je dodao: "To ne znači da stavljamo po strani svoje principe i svoje vrijednosti. Naprotiv, vrlo smo jasni u vezi s tim što su."
Starmer je izgradio čvrst odnos s Trumpom i u svibnju prošle godine postao je prvi čelnik koji je osigurao sporazum o snižavanju nekih carina.
Na pitanje misli li da Trump doista razmatra vojnu akciju, Starmer je rekao: "Zapravo ne. Mislim da se to može i treba riješiti mirnim razgovorom."
