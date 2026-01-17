Oglas

"svjetski mir je u pitanju"

"Dok se ne postigne dogovor o kupnji Grenlanda": Trump diže carine osam europskih zemalja

author
Hina
|
17. sij. 2026. 18:18
Donald Trump
Evelyn Hockstein / REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio val povećanja carina europskim saveznicima sve dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

Oglas

U objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku.

Te će se carine povećati na 25% 1. lipnja i nastavit će se primjenjivati ​​sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda, poručio je Trump.

Trump je optužio nekoliko europskih zemalja da igraju "vrlo opasnu igru" na Grenlandu,  rekavši da je "svjetski mir u pitanju".

"Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska i Finska otišle su na Grenland s nepoznatom svrhom. (...) Ove zemlje, koje igraju ovu vrlo opasnu igru, preuzele su neprihvatljiv rizik", napisao je američki predsjednik u dugoj objavi na svojoj društvenoj mreži.

Uvođenje carina Trump vidi kao način da se "ova potencijalno opasna situacija brzo okonča".

"Nakon stoljeća, vrijeme je da Danska vrati Grenland - svjetski mir je u pitanju! Kina i Rusija žele Grenland, a Danska ne može ništa učiniti po tom pitanju", dodao je američki predsjednik.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
NATO SAD carine donald trump grenland

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ