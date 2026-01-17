Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio val povećanja carina europskim saveznicima sve dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.
U objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku.
Te će se carine povećati na 25% 1. lipnja i nastavit će se primjenjivati sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda, poručio je Trump.
Trump je optužio nekoliko europskih zemalja da igraju "vrlo opasnu igru" na Grenlandu, rekavši da je "svjetski mir u pitanju".
"Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska i Finska otišle su na Grenland s nepoznatom svrhom. (...) Ove zemlje, koje igraju ovu vrlo opasnu igru, preuzele su neprihvatljiv rizik", napisao je američki predsjednik u dugoj objavi na svojoj društvenoj mreži.
Uvođenje carina Trump vidi kao način da se "ova potencijalno opasna situacija brzo okonča".
"Nakon stoljeća, vrijeme je da Danska vrati Grenland - svjetski mir je u pitanju! Kina i Rusija žele Grenland, a Danska ne može ništa učiniti po tom pitanju", dodao je američki predsjednik.
