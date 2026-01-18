ANALIZA
Guardian: Propala je EU-ova strategija laskanja i popuštanja Trumpu
Sljedećih nekoliko tjedana pokazat će je li Trump naposljetku otišao predaleko s nametima vezanima uz Grenland, dok jačaju pozivi da Unija zauzme čvršći stav.
Dok je sunce zalazilo nad lukom Limassol na Cipru, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prošlog je četvrtka posegnula za provjerenom formulom kako bi opisala SAD – nazvavši ga jednim od „naših saveznika, naših partnera“, piše The Guardian.
Samo 24 sata ranije Danska, članica EU-a i NATO-a, upozorila je da je Donald Trump odlučan u namjeri da „osvoji“ Grenland, no refleks na vrhu izvršne vlasti EU-a da SAD opisuje kao prijatelja duboko je ukorijenjen.
Trumpova vikend-najava da će osam zemalja koje su podržale Grenland biti suočene s carinama ako se ne postigne dogovor o prodaji tog teritorija SAD-u bila je još jedan udarac transatlantskom savezu, ismijavajući ideju da je SAD europski saveznik. Među tih osam zemalja je šest država članica EU-a, kao i Norveška i Ujedinjeno Kraljevstvo, potonje bez zaštite toliko hvaljenog „posebnog odnosa“. To upućuje na to da je europska strategija laskanja i popuštanja američkom predsjedniku propala.
Ovo je za kritičare dokaz A
Za kritičare je dokaz A odluka Ursule von der Leyen da potpiše trgovinski sporazum s Trumpom koji je bio izrazito naklonjen SAD-u. Dok je EU pristao ukinuti carine na mnoge američke proizvode, prihvatio je carine od 15% na brojne proizvode te 50% na čelik. Nakon godina u kojima je EU isticao svoju snagu kao globalni trgovinski igrač, uvjeti sporazuma EU–SAD potpisanog prošlog srpnja na Trumpovu golf-igralištu u Turnberryju doživljeni su kao poniženje.
Von der Leyen je taj sporazum branila tvrdnjom da je osigurao „ključnu stabilnost u našim odnosima sa SAD-om“ u vrijeme akutne nestabilnosti u „nemilosrdnom“ svijetu.
Sada je taj argument u potpunosti urušen, dok se carine od 0% za SAD možda nikada neće ni primijeniti. Trumpova administracija uspjela je ujediniti Europski parlament – od radikalne ljevice do krajnje desnice, uključujući i mainstream stranke – protiv sporazuma. Čelnik francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje, Jordan Bardella, Trumpove je prijetnje opisao kao „trgovinsku ucjenu“ i rekao da bi EU trebao suspendirati prošloljetni sporazum. U međuvremenu se čelnik Europske pučke stranke (EPP), Manfred Weber, pridružio drugim glavnim političkim skupinama u pozivu da se ratifikacija sporazuma zaustavi.
Nacionalni čelnici općenito su vrlo suzdržani u kritiziranju predsjednika Trumpa
Neizrečeni razlog prihvaćanja neravnopravnog trgovinskog dogovora bila je nada da će se time zadržati američka potpora Ukrajini u obrani od ruske agresije, uključujući sposobnosti poput obavještajnih kapaciteta koje Europa, nakon desetljeća niskih ulaganja u obranu, ne može nadomjestiti. Bivši latvijski premijer Krišjānis Kariņš opisao je to kao europski diplomatski hendikep. „Europa i dalje treba SAD“, rekao je ovaj tjedan Guardianu, prije Trumpove najnovije objave. „I zato je cijeli proces [oko Grenlanda] izuzetno, izuzetno težak. Nacionalni čelnici općenito su vrlo suzdržani u kritiziranju predsjednika Trumpa. No istodobno oklijevaju objasniti svojim društvima zašto je to tako – zbog te sigurnosne ovisnosti.“
No Trump je možda otišao predaleko. Iako je Grenland napustio prethodnicu EU-a, Europsku zajednicu, još 1985. godine, pristajanje na prisilnu prodaju teritorija države članice EU-a poslalo bi katastrofalan signal o EU-u kao geopolitičkom akteru i o njegovoj predanosti Ukrajini.
"Velika bazuka EU-a"
Dok su se europski čelnici redali kako bi izrazili odlučnost u obrani danskog i grenlandskog suvereniteta, jačaju pozivi za korištenje moćnog, ali dosad neispitanog instrumenta EU-a protiv prisile (anti-coercion instrument) protiv SAD-a.
Ta se uredba, koja se često naziva „velikim bazukom“ EU-a, izvorno zamišljala kao odgovor na kineski ekonomski pritisak. Omogućila bi EU-u uvođenje opsežnih ograničenja na američku robu i usluge te suspenziju ulaganja ili zaštite intelektualnog vlasništva.
Francuska, koja već dugo zagovara snažniji odgovor na američki pritisak, pozvala je EU da aktivira taj instrument ako Trump krene s carinama protiv zemalja koje podržavaju Grenland. No korištenje instrumenta protiv prisile nije ni brzo ni jednostavno. Iako Komisija obećava „određenu žurnost“, dogovor o sankcijama mogao bi potrajati oko godinu dana. Kaznene mjere zahtijevaju suglasnost najmanje 55% država članica koje predstavljaju 65% stanovništva EU-a.
Kada je Trump 2025. uveo tzv. „tarife dana oslobođenja“, europski su ih čelnici osudili kao „pogrešne“, štetne i obostrano destruktivne te obećali „snažan odgovor“. Na kraju su podjele među 27 država članica i nastojanje da se zaštite nacionalne industrije od Trumpovih protumjera usmjerile EU prema politici popuštanja, a ne sučeljavanja. Dok 80-godišnji transatlantski odnos prolazi kroz epohalne promjene, sljedećih nekoliko tjedana pokazat će je li ovaj put doista drukčije.
