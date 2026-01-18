Guardian: Propala je EU-ova strategija laskanja i popuštanja Trumpu

Neizrečeni razlog prihvaćanja neravnopravnog trgovinskog dogovora bila je nada da će se time zadržati američka potpora Ukrajini u obrani od ruske agresije, uključujući sposobnosti poput obavještajnih kapaciteta koje Europa, nakon desetljeća niskih ulaganja u obranu, ne može nadomjestiti. Bivši latvijski premijer Krišjānis Kariņš opisao je to kao europski diplomatski hendikep. „Europa i dalje treba SAD“, rekao je ovaj tjedan Guardianu, prije Trumpove najnovije objave. „I zato je cijeli proces [oko Grenlanda] izuzetno, izuzetno težak. Nacionalni čelnici općenito su vrlo suzdržani u kritiziranju predsjednika Trumpa. No istodobno oklijevaju objasniti svojim društvima zašto je to tako – zbog te sigurnosne ovisnosti.“