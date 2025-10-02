Što do sada znamo o izraelskom upadu na Global Sumud Flotilu: Oglasio se i UN

Izraelske pomorske snage upale su na Globalnu flotilu Sumud, mirovnu humanitarnu misiju koju je činilo gotovo 50 civilnih brodova i više od 500 sudionika, uključujući aktiviste, zastupnike i novinare iz različitih zemalja.
Plovila flotile, natovarena uglavnom humanitarnom pomoći i medicinskim potrepštinama, isplovila su krajem kolovoza.
Bio je to prvi put nakon mnogo godina da je toliki broj brodova zajedno zaplovio prema Gazi, prevozeći 532 civilna pristaše iz više od 45 zemalja.
Kako je reagirao Izrael?
Izraelski vojnici iz mornarice ukrcali su se na brodove i uhitili desetke aktivista, no 12 sati nakon što je vojska započela presretanje plovila, nekoliko brodova nastavilo je ploviti i u četvrtak su se približavali opkoljenom području, piše TRT World.
Prema službenom tragaču flotile, izraelske snage dosad su pritvorile najmanje 317 aktivista s 21 plovila, uključujući 25 turskih državljana.
Uhićeni aktivisti prevoze se u izraelsku luku Ashdod, odakle će biti deportirani u Europu, navodi izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova.
Globalna flotila Sumud prenosila je svoje putovanje uživo putem kamera na brodovima, iako je nekoliko veza prekinuto kada su izraelske vlasti počele presretati plovila u međunarodnim vodama u srijedu navečer.
Tragač flotile pokazao je da je najmanje 20 brodova presretnuto, dok su drugi nastavili plovidbu i činilo se da su udaljeni samo nekoliko milja od Gaze, a jedan brod se prema tragaču aktivista čak probio u teritorijalne vode pojasa Gaze.
Prekinuti prijenosi uživo i komunikacije
Među aktivistima koje su pritvorili izraelski vojnici nalaze se Greta Thunberg, bivša gradonačelnica Barcelone Ada Colau, zastupnica Europskog parlamenta Rima Hassan i drugi.
Brodovi su bili oko 70 nautičkih milja od Gaze kada su presretnuti, unutar zone koju Izrael nadzire kako bi spriječio bilo kakav prilazak plovila.
Organizatori su rekli da su njihove komunikacije, uključujući kamere uživo s nekih brodova, bile ometene.
Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je fotografije i snimke aktivista, navodeći u priopćenju na X-u da su “sigurni i dobrog zdravlja”.
Ranije su noćni prijenosi uživo s brodova pokazivali izraelska plovila koja im prilaze, prskaju ih vodenim topovima i zasljepljuju jakim svjetlima prije nego što su se vojnici ukrcali na flotilu.
Očekujući presretanje, aktivisti u prslucima za spašavanje sjeli su u krugove i podigli ruke u zrak. Neki su uspjeli prenositi trenutke uživo sa svojih mobitela prije nego što su ih bacili u more.
Reakcije svijeta
Presretanje je izazvalo široku osudu.
Pristaše flotile izašle su na ulice u nekoliko europskih gradova — uključujući Rim, Napulj, Barcelonu i Atenu — kako bi osudile izraelske akcije i ofenzivu.
Najveći talijanski sindikat pozvao je na jednodnevni opći štrajk u petak, koji bi trebao zaustaviti sve glavne sektore, uključujući promet i škole.
Tursko Ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo izraelski napad, opisujući ga kao “čin terorizma” i ozbiljno kršenje međunarodnog prava u priopćenju u srijedu navečer.
‘Pomorsko piratstvo’
Ministarstvo je priopćilo da radi na osiguravanju trenutačnog oslobađanja turskih državljana i ostalih aktivista pritvorenih od izraelskih snaga.
Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro naredio je protjerivanje cijele izraelske diplomatske delegacije nakon uhićenja dvojice Kolumbijaca u flotili i raskinuo trgovinski sporazum s Izraelom.
U priopćenju Hamas je izrazio podršku aktivistima i nazvao izraelsko presretanje flotile “zločinačkim činom”, pozivajući na javne prosvjede protiv Izraela.
Palestinski Islamski džihad nazvao je napad “pomorskim piratstvom”, držeći Izrael odgovornim za sigurnost sudionika.
Obećanja zaštite građana
Europa je pozvala Izrael da poštuje međunarodno pravo i zaštiti aktiviste, a čelnici su upozorili na šire humanitarne posljedice.
Azijski čelnici, uključujući Pakistan, Maleziju i Maldive, snažno su osudili napad i obećali zaštititi svoje građane.
Pakistanski premijer Shehbaz Sharif nazvao je napad barbarskim, dok je malezijski premijer Anwar Ibrahim upozorio da će njegova zemlja poduzeti sve pravne mjere kako bi pozvala Tel Aviv na odgovornost.
Što kaže međunarodno pomorsko pravo?
Međunarodno pomorsko pravo općenito ograničava državnu jurisdikciju na 12 nautičkih milja od obale, no Izrael tvrdi da ima vojno opravdanje prema zakonima o oružanom sukobu.
Stručnjaci za ljudska prava tvrde da humanitarne misije imaju pravo na zaštićen prolaz.
Yuval Shany, stručnjak za međunarodno pravo sa Sveučilišta Hebrew u Zapadnom Jeruzalemu, rekao je da sve dok je izraelska blokada Gaze “vojno opravdana” — s ciljem sprječavanja unosa oružja — i brod namjerava probiti opsadu, Izrael ga može presresti nakon prethodnog upozorenja.
No, pitanje ostaje je li blokada vojno opravdana i je li zakonita.
Oglasio se i UN
Izraelsko presretanje brodova s humanitarnom pomoći koja plove prema Gazi u međunarodnim vodama proširuje njegovu nezakonitu blokadu pojasa, priopćio je u četvrtak ured UN-a za ljudska prava.
"Kao okupacijska sila, Izrael mora osigurati hranu i medicinske zalihe za stanovništvo u najvećoj mogućoj mjeri raspoloživim sredstvima ili pristati na, i olakšati, nepristrane programe humanitarne pomoći, isporučene brzo i bez prepreka", rekao je glasnogovornik Thameen Al-Kheetan u e-poruci Reutersu.
Također je pozvao Izrael da poštuje prava pritvorenika, uključujući pravo na osporavanje zakonitosti njihova pritvora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare