"Bez obzira na sukob, Dubai je i dalje investicijska meka"

Stručnjakinja za strateška ulaganja u Ujedinjene Arapske Emirate Sanja Guć Babić za Novi dan je objasnila kako izgleda svakodnevica u Dubaiju, ali i dala širi presjek investicijske klime u Dubaiju. Kaže da se posljedice sukoba ne osjećaju te da Dubai ostaje itekako zahvalno mjesto za investitore koje je dosad pokazalo da se zna nositi sa svim izazovima.

