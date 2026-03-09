Oglas

Sanja Guć Babić

"Bez obzira na sukob, Dubai je i dalje investicijska meka"

author
Hrvoje Krešić
|
09. ožu. 2026. 13:22

Stručnjakinja za strateška ulaganja u Ujedinjene Arapske Emirate Sanja Guć Babić za Novi dan je objasnila kako izgleda svakodnevica u Dubaiju, ali i dala širi presjek investicijske klime u Dubaiju. Kaže da se posljedice sukoba ne osjećaju te da Dubai ostaje itekako zahvalno mjesto za investitore koje je dosad pokazalo da se zna nositi sa svim izazovima.

Oglas

Teme
N1TV Sanja Guć Babić VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ