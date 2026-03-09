Sanja Guć Babić
"Bez obzira na sukob, Dubai je i dalje investicijska meka"
Hrvoje Krešić
09. ožu. 2026. 13:22
| Novi dan
Stručnjakinja za strateška ulaganja u Ujedinjene Arapske Emirate Sanja Guć Babić za Novi dan je objasnila kako izgleda svakodnevica u Dubaiju, ali i dala širi presjek investicijske klime u Dubaiju. Kaže da se posljedice sukoba ne osjećaju te da Dubai ostaje itekako zahvalno mjesto za investitore koje je dosad pokazalo da se zna nositi sa svim izazovima.
