VIDEO / Gori luksuzan hotel u Dubaiju

Vlasti Dubaija objavile su da su u požaru koji je u subotu zahvatio hotel na umjetnom otoku Palmi Džumeirahu ozlijeđeno četvero ljudi, a svjedoci su agenciji France Presse rekli da su čuli eksplozije prije tog incidenta.

Požar u kojem je ranjeno četvero ljudi potvrdio je ured za medije emirata. Vatrogasci su objavili da je vatra pod nadzorom.

"Četiri su osobe ozlijeđene i prebačene u medicinske ustanove", priopćile su službe.

Stanovnici Dubaija i novinari France Pressea izvijestili su o nekoliko snažnih detonacija koje su se čule u gradu nakon eksplozije na otoku.

Fairmont Dubai Palm on fire. Heard loud explosion, stay safe pic.twitter.com/HLo8oS6dSc — Alex | The Modern Freelancer (@alex_tfmg) February 28, 2026

Incidenti su se dogodili nakon izraelsko-američkog napada na Iran i odgovora Teherana diljem Bliskog istoka.

Iran je pokrenuo napade na sve naftom bogate zemlje Perzijskog zaljeva, osim na Oman koji služi kao posrednik u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Oko 90 posto stanovništva Ujedinjenih Arapskih Emirata čine strani državljani, a Dubai je njegov najnaseljeniji grad, sinonim za raskoš i glamur.