Fairmont The Palm

VIDEO / Gori luksuzan hotel u Dubaiju

author author
N1 Info , Hina
|
28. velj. 2026. 18:07
dubai hotel
Screenshot (X)

Vlasti Dubaija objavile su da su u požaru koji je u subotu zahvatio hotel na umjetnom otoku Palmi Džumeirahu ozlijeđeno četvero ljudi, a svjedoci su agenciji France Presse rekli da su čuli eksplozije prije tog incidenta.

Požar u kojem je ranjeno četvero ljudi potvrdio je ured za medije emirata. Vatrogasci su objavili da je vatra pod nadzorom. 

"Četiri su osobe ozlijeđene i prebačene u medicinske ustanove", priopćile su službe.

Stanovnici Dubaija i novinari France Pressea izvijestili su o nekoliko snažnih detonacija koje su se čule u gradu nakon eksplozije na otoku.

Incidenti su se dogodili nakon izraelsko-američkog napada na Iran i odgovora Teherana diljem Bliskog istoka. 

Iran je pokrenuo napade na sve naftom bogate zemlje Perzijskog zaljeva, osim na Oman koji služi kao posrednik u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Oko 90 posto stanovništva Ujedinjenih Arapskih Emirata čine strani državljani, a Dubai je njegov najnaseljeniji grad, sinonim za raskoš i glamur.

Teme
Dubai Iran Luksuzni hotel Ozlijeđeni Palm Jumeirah Požar

