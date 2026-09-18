"PRIRODA AGRESIJE SE MIJENJA"
Macron upozorava: Europa je na udaru ruskih hibridnih napada
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je Francuska posljednjih nekoliko tjedana bila meta ruskih hibridnih napada te upozorio da se priroda ruske agresije mijenja.
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Govoreći na konferenciji za novinare nakon sastanka s čelnicima političkih stranaka zastupljenih u francuskoj skupštini, Macron je rekao da se prijetnja s kojom su suočeni Europa i Francuska pojačala.
"Posljednjih tjedana prijetnja, osobito ruska hibridna prijetnja, s kojom su suočeni Europljani i Francuska, intenzivirala se", rekao je francuski predsjednik, piše Sky News.
Dodao je kako smatra da se "priroda ruske agresije mijenja", prenosi francuska televizija BFM.
Macron je kao primjere promjene prijetnje iz Moskve naveo napad na vlak između Poljske i Ukrajine, upade dronova u zračni prostor susjednih zemalja te spriječeni napad na zračnoj luci u Leipzigu.
Podsjetimo, Njemačka je optužila Rusiju da stoji iza pokušaja napada dronom na zračnu luku u Leipzigu u kolovozu.
U međuvremenu, bivši britanski premijer Boris Johnson našao se usred sigurnosnog incidenta nakon što je ruski dron prošlog vikenda u Ukrajini pogodio vlak koji je prometovao iza onoga u kojem se on nalazio.
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