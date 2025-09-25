Oglas

Pirej

Štrajk i blokirani trajekti u glavnoj grčkoj luci nakon smrti mornara

author
Hina
|
25. ruj. 2025. 11:41
Pirej
AFP / ANGELOS TZORTZINIS

Trajekti su blokirani u glavnoj grčkoj luci Pirej zbog 24-satnog štrajka nakon smrtonosne nesreće u kojoj je mornar izgubio život, prema obalnoj straži i sindikatu, javlja u četvrtak francuska agencija AFP.

Oglas

Štrajk pogađa sve trajekte koji iz Pireja plove prema Egejskim otocima i Kreti, rekla je glasnogovornica obalne straže za AFP.

Nekoliko linija i dalje plovi prema Saronskim otocima, dodala je.

Sindikat pomoraca PEMEN je kazao da su vodonepropusna vrata prignječila i usmrtila 20-godišnjeg brodskog mehaničara na trajektu koji je u srijedu plovio prema otoku Rodosu. 

"Dok se incident ne istraži, brod neće napustiti Pirej", poručili su iz PEMEN-a.

Drugi pomorac je hospitaliziran u srijedu zbog strujnog udara pri održavanju trajekta u Jadranskom moru.

Svi grčki trajekti će ostati u luci Pirej 1. listopada tijekom općeg štrajka protiv zakona koji bi uveo 13-satni radni dan.

Konzervativna vlada tvrdi da je riječ o dobrovoljnoj mjeri, no oporbene stranke i sindikati ističu da će radnicima prijetiti otkaz ako odbiju raditi duže.

Teme
grčka pirej pomorci štrajk

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ