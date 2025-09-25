Trajekti su blokirani u glavnoj grčkoj luci Pirej zbog 24-satnog štrajka nakon smrtonosne nesreće u kojoj je mornar izgubio život, prema obalnoj straži i sindikatu, javlja u četvrtak francuska agencija AFP.
Štrajk pogađa sve trajekte koji iz Pireja plove prema Egejskim otocima i Kreti, rekla je glasnogovornica obalne straže za AFP.
Nekoliko linija i dalje plovi prema Saronskim otocima, dodala je.
Sindikat pomoraca PEMEN je kazao da su vodonepropusna vrata prignječila i usmrtila 20-godišnjeg brodskog mehaničara na trajektu koji je u srijedu plovio prema otoku Rodosu.
"Dok se incident ne istraži, brod neće napustiti Pirej", poručili su iz PEMEN-a.
Drugi pomorac je hospitaliziran u srijedu zbog strujnog udara pri održavanju trajekta u Jadranskom moru.
Svi grčki trajekti će ostati u luci Pirej 1. listopada tijekom općeg štrajka protiv zakona koji bi uveo 13-satni radni dan.
Konzervativna vlada tvrdi da je riječ o dobrovoljnoj mjeri, no oporbene stranke i sindikati ističu da će radnicima prijetiti otkaz ako odbiju raditi duže.
