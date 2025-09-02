Talijanski lučki radnici prijete: Blokirat ćemo cijelu Europu ako bude blokirana pomoć za Gazu

FEDERICO SCOPPA / AFP

Talijanski lučki radnici zaprijetili su da će “blokirati cijelu Europu” i zaustaviti sve pošiljke za Izrael ako se izgubi komunikacija s najnovijom flotilom pomoći koja plovi prema Gazi. Prijetnja predstavlja značajnu eskalaciju u dugoj povijesti industrijskih akcija lučkih radnika u znak solidarnosti s Palestinom.

Govoreći na povorci u luci Genova – jednoj od dvije najveće komercijalne luke u Italiji – u ime Unione Sindacale di Base (USB), sindikata raznih grassroots udruga u Italiji i, kako se smatra, najvećeg takvog, jedan je lučki radnik rekao: "Ako izgubimo kontakt s našim brodovima, s našim kolegama – čak i samo na 20 minuta – blokirat ćemo cijelu Europu", piše Novara Media.

"Naše mlade žene i muškarci moraju se vratiti bez ogrebotine, a sav ovaj teret, koji pripada narodu i ide narodu, mora stići na odredište, do posljednje kutije. Iz ove regije svake godine za Izrael odlazi 13.000–14.000 kontejnera. Više neće otići ni jedan čavao," nastavio je.

U priopćenju USB je naveo da je "spreman mobilizirati se u obrani flotile. Radnici mogu odigrati presudnu ulogu … moramo biti spremni reagirati svim oblicima borbe koji su nam na raspolaganju."

"Kao što mnogi od nas ovih dana ponavljaju, ne možemo stajati po strani i promatrati … Ako oni blokiraju flotilu, mi blokiramo sve!"

Ekspedicija Global Sumud Flotilla, koja je isplovila u nedjelju, najveća je dosad pomorska misija za probijanje izraelske blokade i dostavu humanitarnih zaliha u Gazu, s oko 20 plovila na kojima su delegati iz najmanje 44 zemlje (iako su neka zbog lošeg vremena bila prisiljena vratiti se).

Iako su brodovi uglavnom isplovili iz Barcelone, dio je plovila krenuo i iz talijanske luke

Na flotili su i švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg, bivša gradonačelnica Barcelone Ada Colau te Novara Media suradnik Kieran Andrieu. Ovo je treći pokušaj dostave pomoći morem ove godine i 38. pokušaj koalicije flotile.

Od 2010. sve su misije flotile pomoći ili presrele ili napale izraelske snage. Na posljednjem plovilu u srpnju bio je Chris Smalls, suosnivač sindikata Amazon Labor Union. Njega i njegove članove posade presrela je izraelska vojska i privela u pritvor, gdje je Smalls, prema navodima, pretučen od strane vojnika IDF-a.

Uz aktiviste, novinare i političare, najnovija flotila prevozi i velike količine humanitarne pomoći. Talijansku akciju prikupljanja organizirali su udruga Music for Peace i Calp, autonomni kolektiv lučkih radnika povezan s USB-om. Iako su se isprva nadali prikupiti 40 tona pomoći, na koncu je prikupljeno više od 250 tona.

Procjenjuje se da je 40.000 ljudi prošle subote u Genovi sudjelovalo u bakljadi uoči polaska brodova

Andrieu je rekao: "Osjećam se kao i svi ostali na flotili u vezi s objavom [lučkih radnika]: ganuto, bez riječi."

"Već je dugo jasno da Izrael i dalje ima na svojoj strani stare strukture moći, ali narod svijeta je uz Gazu i Palestinu – a strukture moći bez naroda uvijek kad-tad padaju."

Dodao je: "Kao i mnoštvo ljudi koje nas je u tisućama došlo ispratiti u Barceloni, stav lučkih radnika snažan je izraz ljubavi i solidarnosti s Palestinom, i nosimo ga uz sebe dok plovimo prema Gazi."

Prijetnja genovskih lučkih radnika nije jednokratan prosvjed. USB je u lipnju i kolovozu blokirao prolazak brodova s vojnom opremom, a radnici su tijekom prošlomjesečnog zastoja skandirali da "neće raditi za rat".

Lučki radnici mobiliziraju se diljem Europe

USB nije usamljen u protivljenju rukovanju vojnim pošiljkama prema i iz Izraela. U Grčkoj, Francuskoj i Maroku lučki radnici mobilizirali su se protiv genocida u Gazi. U Švedskoj je nacionalni zamjenik predsjednika Sindikata lučkih radnika dobio otkaz nakon što je sindikat blokirao vojni teret prema i iz Izraela.

Godine 2024. Palestinski omladinski pokret pokrenuo je kampanju usmjerenu na brodarskog giganta Maersk, tvrdeći da je tijekom genocida prevozio vojni teret u Izrael.

Od 2010. lučki radnici blokiraju izraelske brodove i vojni teret, uključujući u Kanadi i Južnoj Africi. U Sjedinjenim Državama je Arab Resource and Organizing Center sa sjedištem u San Franciscu organizirao blokade luka 2014. i 2021.

"Kada vlada zakaže, sindikati bi trebali biti štit radničke klase", rekao je Smalls za Novara Media.