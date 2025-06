NATO članica u pregovorima: Planira kupnju zrakoplova koji može nositi nuklearno oružje

Na upit novinara, Ministarstvo obrane odbilo je komentirati detalje, no u intervjuu za britanske medije Healey je potvrdio kako se takvi razgovori ne vode u javnosti, i nije isključio mogućnost nabave tih letjelica. Ako do kupnje dođe, to bi bio jasan signal promjene britanske sigurnosne strategije, koja će biti dodatno razrađena u novom strateškom obrambenom pregledu za 2025. godinu, čija je objava zakazana za sutra.