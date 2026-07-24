NAPETO I BURNO
Suđenje za Maradoninu smrt turbulentno kao i njegov život: Na optuženičkoj klupi sedam osoba
Napeto i burno suđenje zdravstvenim djelatnicima optuženima da su nemarom skrivili smrt nogometne legende Diega Maradone povremeno je bilo turbulentno kao i njegov život.
Na optuženičkoj klupi je sedmero zdravstvenih radnika kojima je suđenje počelo u travnju.
Maradona, nogometaš veći do života, umro 2020. godine od zatajenja srca i plućnog edema, akutnog stanja u kojem se tekućina nakuplja u plućima, dva tjedna nakon operacije glave.
Suđenje je trebalo biti dovršeno u kolovozu, no nakon što je u više od 25 ročišta saslušano gotovo 70 izjava svjedoka i obrane, ostaje nejasno kada će pravna drama završiti.
Optuženi, koji ustraju u tvrdnji da je Maradona umro prirodnom smrću, proveli su više mjeseci u sudnici zajedno s potresenim kćerima preminulog nogometaša.
Kako se postupak rasteže u još jedan mjesec, AFP donosi pregled ključnih trenutaka u nerijetko dramatičnom slučaju.
Intervencije optuženog
Maradonin osobni liječnik i glavni optuženik Leopoldo Luque ima pomno planiranu startegiju, dolazi na svako ročište i traži riječ svaki put kada mu čini da neki svjedok svaljuje krivnju na njega.
Liječnik je već devet puta intervenirao na suđenju tako što je puštao audiosnimke, predstavljao znanstvene članke i isticao pojedinosti koje mu idu u prilog.
Jednom je svom odvjetniku čak objašnjavao kako da spoji HDMI kabel kako bi mogao pokazati Maradoninu autopsiju.
Njegov odvjetnički tim uspješno je prikazao snimku, što je uznemirilo Maradoninu kćer koja je psovala optuženog i u suzama pobjegla iz sudnice.
Njen advokat je otišao za njom, a saslušanje je odgođeno.
Luque tvrdi da nije znao da je ona bila u sudnici, ali mu malotko vjeruje.
Djetinjasti odvjetnici
Suci su se često morali ponašati poput sportskih arbitara jer su prisutni ulazili u usijane rasprave.
"Nemogući su, ponašaju se kao djeca", kazao je sudac Alberto Gaig nakon jedne osobito teške rasprave između pravnih zastupnika.
No, čini se da je suparništvo između odvjetnika Maradoninih kćeri Fernanda Burlanda i odvjetnika optuženih Francisca Oneta nemoguće razriješiti.
Burlando je Onetu u jednom trenutku kazao "neka se vrati u osnovnu školu".
Oneto je uzvratio jednako djetinjastim komentarom, poručivši svom suparniku da "uzme rječnik u ruke".
Njihove prepirke su čak dovele do suspenzije jednog ročišta, no to ih nije spriječilo da se nastave vrijeđati izvan sudnice pred drugim odvjetnicima, policajcima i novinarima.
Slastice
Drugi su pokušali ublažiti napetosti hranom.
Jednog hladnog lipanjskog jutra, odvjetnik obrane je ušao u sudnicu s velikom torbom do vrha napunjenom tradicionalnim argentinskim desertom, prhkim keksima "alfajoresima".
Mjesec dana ranije, drugi odvjetnik je donio paragvajska peciva sa sirom "chipas" iz pekarnice svoje supruge.
To se pokazalo poduzetnim jer su odvjetnici obiju strana zapratili njen korisnički račun na Instagramu.
Replika kuće
Na iznenađenje mnogih, minijaturan model kuće u kojoj je Maradona umro postao je središnja točka suđenja.
Model, koji su izgradili studenti sveučilišta Belgrano, dugačak dva, a širok jedan metar te je toliko težak da ga četiri osobe trebaju nositi kada god neki svjedok mora pokazati određeni dio kuće.
Neobične komplikacije postupka ipak nadmašuje najčudniji detalj od svih: činjenica da je suđenje trebalo biti dovršeno prošle godine.
Prvotno suđenje je prekinuto kada se saznalo da je jedna od nadležnih sutkinja Julieta Makintach potajno sudjelovala u dokumentarcu o Maradoninom slučaju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare