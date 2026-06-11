"LUDI" ZA NOGOMETOM
VIDEO / Od Beckenbauera do Maradone: Dvojica Hrvata pokazala nevjerojatnu kolekciju dresova
Dva prijatelja iz Zagreba, "luda za nogometom" pokazala su kolekciju od više od 6000 nogometnih dresova i druge nogometne memorabilije uoči početna Svjetskog prvenstva.
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Davor Tišlar i Marko Šeničnjak počeli su skupljati dresove prije otprilike deset godina. U sobi kojom su proveli Reutersovog novinara nalazi se oko 2500 dresova. Ukupno ih imaju više od šest tisuća. Svi su, kažu, nošeni ili pripremljeni za utakmicu. Dakle, ne radi se o dresovima iz fan shopa.
"Ovo je prvi hrvatski dres s utakmice protiv Amerike 1990. Ovo je dres iz Francuske '98., kada smo osvojili treće mjesto, ovo je dres iz Rusije, gdje smo osvojili drugo mjesto, a ovo je dres iz Katara, sada najnoviji, gdje smo također bili treći", pojašnjava Tišlar.
"Ovo je dres Franza Beckenbauera, dres iz '74. protiv Jugoslavije. Bilo je puno financijskih upita za taj dres, ali nismo odlučili prodati ga jer ima i određenu sentimentalnu važnost. Postoje i drugi dresovi, pa tu je Peleov dres Santosa, koji je također vrlo vrijedan, Maradonin dres argentinske reprezentacije", dodao je.
U kolekciji se nalaze dresovi reprezentacija i klubova. Tišlar je veliki fan Milana, pa u kolekciji ima puno dresova ovog talijanskog kluba, ali tu su i oni iz Hrvatske, Njemačke, Francuske, Španjolske... Dresove, kaže Tišlar, ne prodaju, već ih skupljaju, ali možda, dodaje, postoje neke opcije za razmjenu.
"Kolekcija uključuje dresove i sve što je vezano uz nogomet: dresove, lopte, kapetanske zastavice, kopačke, rukavice za vratare, opet sam rekao da ima oko 6000 dresova, ima preko 300 lopti, preko 300 kopački, vrijednost je negdje, da ne pretjerujem, ali između 3 i 5 milijuna eura", otkriva.
Svjetsko prvenstvo počinje danas. "Mislim da će s ovog prvenstva, koliko imamo neke informacije, biti zanimljivih dresova igrača koji nisu igrali na svjetskim prvenstvima, na primjer u hrvatskoj reprezentaciji Baturina, Yamal jer će biti nekih posebnih žigova, koliko znamo, neka vrsta prve utakmice, imat će neke posebne oznake na dresovima, bit će ih vrlo teško nabaviti", kaže Tišlar.
Najavljuje da bi u budućnosti mogli napraviti neku vrstu muzeja dresova, ali naglašava da je prilično teško pronaći prostor u Zagrebu.
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