VIDEO / Od Beckenbauera do Maradone: Dvojica Hrvata pokazala nevjerojatnu kolekciju dresova

"Ovo je dres Franza Beckenbauera, dres iz '74. protiv Jugoslavije. Bilo je puno financijskih upita za taj dres, ali nismo odlučili prodati ga jer ima i određenu sentimentalnu važnost. Postoje i drugi dresovi, pa tu je Peleov dres Santosa, koji je također vrlo vrijedan, Maradonin dres argentinske reprezentacije", dodao je.