Oglas

Ragasa

FOTO / Supertajfun pogodio Hong Kong: Na Tajvanu raste broj mrtvih, više od 100 nestalih

author
Hina
|
24. ruj. 2025. 07:29
Hong Kong
Andre Lange/via REUTERS

Supertajfun Ragasa, najsnažniji ovogodišnji tropski ciklon na svijetu, pogodio je Hong Kong vjetrovima uraganske snage i bujičnim poplavama u srijedu, a obilne kiše na Tajvanu uzrokovale su smrt najmanje 14 ljudi.

Oglas

U Hong Kongu su ceste bile puste pošto su vlasti upozorile stanovnike da ostanu u svojim domovima. Poplavljeni su dijelovi istočne i južne obale azijskog financijskog središta.

Ragasa, s vjetrovima do 200 kilometara na sat, bit će najbliža gradu u sljedećih nekoliko sati, tek stotinjak kilometara južno od gusto naseljenog područja.

Očekuje se da će supertajfun zadržati intenzitet na putu prema obali kineske provincije Guangdong, u kojoj živi više od 125 milijuna ljudi. Vlasti Guangdonga evakuirale su više od 770.000 ljudi, objavila je državna televizija CCTV.

Ragasa je u ponedjeljak poharala sjeverne Filipine, a u utorak Tajvan.

Hong Kong
Leung Man Hei / AFP

Četrnaest osoba je poginulo, a više od 100 se smatra nestalima u okrugu Hualien na istoku Tajvana nakon što se izlilo barijero jezero, priopćila je u srijedu vatrogasna služba. 

Hong Kong
Tommy WANG / AFP

Vlasti su upozorile na porast razine mora, usporediv s tajfunom Hato 2017. i tajfunom Mangkhut 2018. Oba tajfuna prouzročila su štetu od više milijardi dolara.

Teme
Hong Kong Supertajfun Ragasa Tajvan

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ