FOTO / Supertajfun pogodio Hong Kong: Na Tajvanu raste broj mrtvih, više od 100 nestalih

Supertajfun Ragasa, najsnažniji ovogodišnji tropski ciklon na svijetu, pogodio je Hong Kong vjetrovima uraganske snage i bujičnim poplavama u srijedu, a obilne kiše na Tajvanu uzrokovale su smrt najmanje 14 ljudi.
Oglas
U Hong Kongu su ceste bile puste pošto su vlasti upozorile stanovnike da ostanu u svojim domovima. Poplavljeni su dijelovi istočne i južne obale azijskog financijskog središta.
Ragasa, s vjetrovima do 200 kilometara na sat, bit će najbliža gradu u sljedećih nekoliko sati, tek stotinjak kilometara južno od gusto naseljenog područja.
🛑UPDATE: A massive typhoon that has already left 14 dead and 124 missing in Taiwan, China is now barreling toward one of the world’s most densely populated coastlines.— UKWELITIMES (@UKWELITIMES) September 24, 2025
Bringing hurricane-force winds and torrential rains to southern Chinese cities including Hong Kong and… pic.twitter.com/93aAwpFhNl
Očekuje se da će supertajfun zadržati intenzitet na putu prema obali kineske provincije Guangdong, u kojoj živi više od 125 milijuna ljudi. Vlasti Guangdonga evakuirale su više od 770.000 ljudi, objavila je državna televizija CCTV.
Ragasa je u ponedjeljak poharala sjeverne Filipine, a u utorak Tajvan.
Četrnaest osoba je poginulo, a više od 100 se smatra nestalima u okrugu Hualien na istoku Tajvana nakon što se izlilo barijero jezero, priopćila je u srijedu vatrogasna služba.
Vlasti su upozorile na porast razine mora, usporediv s tajfunom Hato 2017. i tajfunom Mangkhut 2018. Oba tajfuna prouzročila su štetu od više milijardi dolara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas