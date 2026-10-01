„Živimo u vremenu kognitivnog ratovanja, gdje je ljudski um postao glavno bojno polje, a obmana i manipulacija narativima odvijaju se u realnom vremenu. Mi koristimo AI kao visokoprecizan parser na samom ulazu – s ciljem da iz sirovog teksta izolira semantičko značenje i najsuptilnije nijanse ljudskih emocija. Međutim, donošenje analitičkih zaključaka prebacili smo na fiksnu, determinističku geometrijsku matricu. Naš sustav konačni emotivni naboj računa kroz čistu matematiku i pravila sintakse. Zato Axiom AI isporučuje ponovljiv rezultat i maksimalnu točnost bez rizika od algoritamskih halucinacija. U kriznom menadžmentu i politici nagađanja ne smije biti.