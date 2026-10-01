Axiom AI
Hrvatska hibridna tehnologija za analizu političkih govora uvrštena na ekskluzivni svjetski summit u Sevilli
Pulski tehnološki sustav Axiom AI, iza kojeg stoji tvrtka Quirk d.o.o. sa svojim naprednim rješenjem za analizu teksta, dobio je službenu pozivnicu za sudjelovanje na 59. Svjetskoj konferenciji Međunarodne udruge političkih konzultanata (IAPC) u Sevilli.
Sustav za naprednu analizu teksta Axiom AI, pulske tvrtke Quirk d.o.o., uspješno je prošao rigoroznu selekciju te je uvršten u službeni program ovogodišnje 59. svjetske konferencije IAPC (International Association of Political Consultants). Konferencija se od 11. do 14. studenoga 2026. održava u Sevilli. Službena pozivnica za sudjelovanje na ovom zatvorenom svjetskom okupljanju potvrđuje da je globalna struka prepoznala stratešku vrijednost ovog hrvatskog hibridnog rješenja za krizni PR, analizu poruka i sigurno upravljanje informacijama na terenu.
Ovogodišnji summit IAPC-a održava se pod krovnom temom „Power and Power“ (Moć i energija). Program istražuje sjecište energetike, globalne sigurnosti i novih tehnologija koje iz temelja mijenjaju upravljanje državama. Uvrštenje pulskog softvera u službeni program predstavlja rijedak inženjerski i komercijalni iskorak. Naime, IAPC je isključivo radni forum vrhunskih praktičara koji strogo odbija generičke marketinške prezentacije. Prolazak kroz selekciju potvrđuje da je Axiom AI ponudio jasan „ključni sastojak“ (critical ingredient) – tehnologiju sposobnu precizno detektirati retoričke pomake u eri kognitivnog i informacijskog ratovanja. Što to točno znači u praksi, u Sevilli će osobno demonstrirati osnivač tvrtke Mauricio Licul.
Tko se okuplja na ekskluzivnom summitu u Sevilli?
Na konferenciji IAPC-a okuplja se zatvoreni krug od oko 150 najutjecajnijih svjetskih stručnjaka koji stoje iza vodećih političkih kampanja i upravljanja državama. Profil sudionika uključuje:
- Političke konzultante i menadžere: Glavne stratege koji vode nacionalne i međunarodne izborne utrke te savjetuju šefove država, ministre i stranačka vodstva.
- Voditelje anketa i data stratege: Vrhunske stručnjake za ispitivanje javnog mnijenja i dubinsku analizu podataka.
- Stratege za javne poslove (Public Affairs): Eksperte za lobiranje, regulaciju i krizno komuniciranje između korporacija i vlada.
- Komunikacijske lidere: Ljude zadužene za medijske i digitalne strategije te organizirano suzbijanje dezinformacija.
Članovi IAPC-a na globalnoj razini svake godine upravljaju milijardama eura namijenjenih demokratskim procesima. Ova zatvorena konferencija jedinstveno je mjesto gdje stručnjaci iz više od 30 zemalja, zaštićeni od očiju javnosti, razmjenjuju iskustva o geopolitici i kriznim situacijama.
Geometrija emocija i obrana od AI "halucinacija"
Većina današnjih popularnih AI alata radi na principu statističke vjerojatnosti, zbog čega u analitičke procese mogu unijeti nepostojeće elemente i "halucinacije". Budući da su dokumenti u kriznom PR-u i politici vrlo precizno artikulirani, Axiom AI primjenjuje egzaktniji inženjerski kompromis. Sustav analizira tekst dinamički – riječ po riječ, prateći retoričke pomake autora u realnom vremenu.
Za svaku napisanu misao sustav aktivira višedimenzionalnu geometrijsku matricu. Kako se rečenice nižu, podaci se mapiraju u obliku geometrijskih pravaca koji imaju svoj točan smjer (vrstu emocije) i dužinu (njezinu snagu). Rezultat je precizna dubinska analiza koja tekst pretvara u provjerljivu emocionalnu krivulju.
Osnivač tvrtke Mauricio Licul objašnjava arhitektonsku logiku iza ovog pristupa i poveznicu s temom summita:
„Živimo u vremenu kognitivnog ratovanja, gdje je ljudski um postao glavno bojno polje, a obmana i manipulacija narativima odvijaju se u realnom vremenu. Mi koristimo AI kao visokoprecizan parser na samom ulazu – s ciljem da iz sirovog teksta izolira semantičko značenje i najsuptilnije nijanse ljudskih emocija. Međutim, donošenje analitičkih zaključaka prebacili smo na fiksnu, determinističku geometrijsku matricu. Naš sustav konačni emotivni naboj računa kroz čistu matematiku i pravila sintakse. Zato Axiom AI isporučuje ponovljiv rezultat i maksimalnu točnost bez rizika od algoritamskih halucinacija. U kriznom menadžmentu i politici nagađanja ne smije biti.
Dog-whistle rječnik koji uči u hodu
Sustav posebno mapira kodirane ideološke okidače. Koristi dualni engine — Trie regex i 4-slovni korijenski prozor — te ih važe prema sintaksičkoj ulozi (subjekt/objekt).
„Izvukli smo iznimno velik broj poznatih dog-whistle elemenata iz prošlih kampanja i svi su auditabilni. Alat nije samosvjestan, ali ima engine koji na osnovu inputa prepoznaje sve što mu je poznato od tog trenutka nadalje. Ako netko u novoj kampanji stvori novu frazu koja postane dog-whistle, ista se uzima u obzir od trenutka kada se to desi. “, kaže Licul.
Lokalna sigurnost, brzina i usklađenost s EU regulativom
Axiom AI je potpuno samostalno i vlasničko rješenje čija jezgra koda radi isključivo lokalno, na razini operativnog sustava uređaja. Budući da publika u Sevilli savjetuje same vrhove država, sigurnost podataka je imperativ. Bez oslanjanja na vanjske poslužitelje i internetsku vezu, curenje osjetljivih podataka je fizički nemoguće, što olakšava usklađenost s rigoroznim zakonima o privatnosti.
Ključni tehnički adut sustava je brzina – vrijeme obrade cijelog odlomka teksta iznosi svega 20-ak milisekundi. To ga čini idealnim za neprekidnu obradu i filtriranje golemih količina podataka u realnom vremenu (streaming pipelines). Tehnologija je u potpunosti modularna i primjenjiva u tri ključna segmenta:
- Političke kampanje: Brza analiza objava političkih suparnika i izoliranje skrivenih retoričkih trikova.
- Krizno komuniciranje: Praćenje razvoja izvanrednih situacija i mjerenje reagira li publika na poruke strahom, ljutnjom ili povjerenjem.
- Sigurnosni sustavi: Analiza javnog diskursa radi ranog otkrivanja organiziranih kampanja dezinformiranja i hibridnih pritisaka.
Ova transparentna arhitektura (Explainable AI / XAI) izravno odgovara na zahtjeve novog EU Akta o umjetnoj inteligenciji (EU AI Act). Umjesto da garantira usklađenost, Axiom AI je dizajniran da zadovolji zahtjeve objašnjivosti iz članka 50. i Annexa IV — kroz verificiranu lingvističku logiku i tablični prikaz donošenja odluke za svaki token, što znatno olakšava pravnu provjeru pred regulatorima.
Prezentacija Mauricija Licula u Sevilli bit će prva službena međunarodna demonstracija ove tehnologije prije njezina službenog lansiranja na globalno tržište napredne analitike i kriznog menadžmenta.
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