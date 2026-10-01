Opaki virus puni čekaonice u susjedstvu: Pacijenti zbog slabosti danima ne mogu stajati

„Virus potpuno iscrpi organizam i ljudi danima budu 'vezani za krevet'. Problem je što ponekad i tjednima nakon što virus napusti organizam pacijenti ostaju bez snage. Mnogi respiratorni virusi sada su neurotropni, što znači da mogu zaraziti živčane stanice, pa je iznimno važno virus preležati, a kretanje je strogo zabranjeno sve dok se pacijent potpuno ne oporavi. Problem je što su ljudi općenito umorni i iscrpljeni, ali čak se ni kada se razbole ne žele primiriti, što može dovesti do ozbiljnih posljedica“, objašnjava liječnica.