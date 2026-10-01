neurotropni virusi
Opaki virus puni čekaonice u susjedstvu: Pacijenti zbog slabosti danima ne mogu stajati
U domovima zdravlja diljem Srbije od sredine rujna raste broj oboljelih od respiratornih virusa, koji se manifestiraju dosad neuobičajenim simptomom. Većina zaraženih, osim na povišenu temperaturu, groznicu i malaksalost, žali se na slabost u nogama, odnosno potpunu nemogućnost hodanja koja, prema riječima liječnika, može potrajati danima.
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Promjena vremena, odnosno pad temperature, pogoduje respiratornim virusima, među kojima je i COVID-19, a koji u najvećem postotku pogađaju djecu i radno sposobno stanovništvo, odnosno građane u dobi od 20 do 65 godina, piše nova.rs.
Ove jeseni virus je, međutim, nešto snažniji nego prethodnih sezona, tijekom kojih smo se već naviknuli suočavati sa zarazama.
„Jedan od najtežih simptoma ovog virusa jest malaksalost koja gotovo paralizira cijelo tijelo. Pacijenti se žale da ne mogu stajati na nogama. Neki uopće ne mogu ustati iz kreveta, potpuno su iznemogli i potrebna im je pomoć te ne smiju ostati sami kod kuće. Može se dogoditi da zaraženi pacijent ustane, ali zbog otežanog hodanja padne i ozlijedi se“, objašnjava liječnica opće medicine iz jednog beogradskog doma zdravlja, koja je zamolila da ostane anonimna.
Ovaj virus, kažu liječnici, zadržava se u organizmu tri do pet dana, ali poteškoće s kretanjem mogu potrajati tjednima.
U zraku prisutan i koronavirus
„Virus potpuno iscrpi organizam i ljudi danima budu 'vezani za krevet'. Problem je što ponekad i tjednima nakon što virus napusti organizam pacijenti ostaju bez snage. Mnogi respiratorni virusi sada su neurotropni, što znači da mogu zaraziti živčane stanice, pa je iznimno važno virus preležati, a kretanje je strogo zabranjeno sve dok se pacijent potpuno ne oporavi. Problem je što su ljudi općenito umorni i iscrpljeni, ali čak se ni kada se razbole ne žele primiriti, što može dovesti do ozbiljnih posljedica“, objašnjava liječnica.
Gužve u domovima zdravlja ne jenjavaju, a liječnici navode da je tijekom rujna bilo i do 50 posto više pacijenata nego u kolovozu.
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