Elisabeth Thand Ringqvist
Švedski parlament odbacio imenovanje šefice Stranke centar za premijerku
Švedski zakonodavci su u utorak očekivano odbacili čelnicu Stranke centar Elisabeth Thand Ringqvist kao novu premijerku usred poslijeizborne blokade u toj nordijskoj zemlji.
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Predsjednik parlamenta je već rekao da će mandat za sastavljanje vlade sljedeće dobiti šef stranke Umjerenih Ulf Kristersson, koji je na čelu desničarske vlade od 2022.
Na izborima u rujnu su oporbene stranke lijevog centra osvojile većinu od 176 od ukupno 349 mjesta u parlamentu, no iako sve četiri stranke za premijerku podržavaju čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson, ne slažu se glede toga tko bi trebao činiti novu vladu.
Elisabeth Thand Ringqvist, čija je stranka peta najveća u parlamentu, prošlog tjedna je odustala od pokušaja da formira centrističku koaliciju te kazala da ne namjerava biti premijerka u novoj vladi.
Parlamentarni zastupnici su 15. listopada očekivano odbacili i pokušaj Andersson da formira manjinsku vladu sa socijaldemokratima na čelu. Glasanje u utorak je bilo drugo od četiri prije nego što se moraju raspisati novi izbori.
Zasad nema indikacija da će Kristersson, čija stranka je druga najveća nakon socijaldemokrata, moći osigurati većinu, što znači da bi zadaća formiranja vlade kasnije ponovo mogla pasti na Andersson.
Nedavne predizborne ankete upućuju na to da se podrška za Umjerene povećala od izbora.
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