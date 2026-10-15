ANDERSSON NIJE USPJELA
Švedska u pat poziciji: Oporba ima većinu, ali vlade nema
Švedski parlament u četvrtak je, kao što se i očekivalo, odbacio pokušaj čelnice Socijaldemokrata Magdalene Andersson da sastavi manjinsku vladu, čime je produljeno razdoblje neizvjesnosti oko toga tko će postati premijer nakon općih izbora održanih prošlog mjeseca.
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Četiri oporbene stranke lijevog centra, koje su sve izrazile podršku Andersson kao premijerki, osvojile su 13. rujna većinu mjesta u švedskom parlamentu, Riksdagu, no ne mogu se dogovoriti o tome tko bi trebao činiti novu vladu.
Oporba je u rujnu osvojila 176 zastupničkih mjesta, naspram 173 mjesta za desni blok premijera Ulfa Kristerssona.
Glasovanje održano u četvrtak bilo je prvo od najviše četiri kruga glasovanja, nakon kojih bi, ako se vlada ne formira, morali biti raspisani novi izbori.
"Još od izborne noći bilo mi je jasno da će trebati vremena i da će vjerojatno biti potrebno nekoliko krugova glasovanja kako bi se imenovao premijer”, izjavila je Andersson novinarima nakon glasovanja u parlamentu.
Andersson ili Kristersson?
Samo su Socijaldemokrati glasali za Andersson, dok su ostale stranke glasale protiv.
Očekuje se da će predsjednik parlamenta sljedeći mandat za pokušaj sastavljanja vlade povjeriti Kristerssonu iz stranke Umjerenih – druge najveće stranke nakon Socijaldemokrata.
Za sada nema naznaka da bi Kristersson mogao osigurati većinu, pa bi zadatak sastavljanja vlade Švedske u kasnijoj fazi ponovno mogao pripasti Andersson.
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