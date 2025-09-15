Švedski premijer odgovorio na Orbanove kritike: Nečuvene laži!

Mađarski premijer Viktor Orbán naišao je na neuobičajeno oštre kritike Švedske nakon što je kritizirao zakon i poredak u zemlji, kazavši da se sustav "urušava".
Orbán je u ponedjeljak u predizbornom videu objavljenom na X-u kritizirao tu zemlju EU-a, rekavši da Švedska vlada drži Mađarskoj lekcije o vladavini prava dok se njezin vlastiti javni red urušava.
Mađarski premijer je aludirao na zločine bandi u Švedskoj, u kojima često sudjeluju tinejdžeri vrbovani od strane mreža organiziranog kriminala.
Pozivajući se na tekst u njemačkom dnevnom listu Die Welt, Orban je uz taj snimak napisao: "Kriminalne mreže iskorištavaju švedsku djecu za ubojice, znajući da ih sustav neće osuditi. Zemlja nekada poznata po javnom redu i sigurnosti se urušava".
Orbán je napisao da su u Švedskoj zbog ubojstva uhićene 284 maloljetnice, no švedski premijer Ulf Kristersson je to nazvao "nečuvenim lažima".
"Ništa iznenađujuće od čovjeka koji demontira vladavinu prava u vlastitoj zemlji“, napisao je Kristersson, dodajući da Orbán očajnički pokušava osigurati glasove prije mađarskih izbora sljedeće godine.
Prema članku u Die Weltu, prošle su godine pokrenute preliminarne istrage protiv oko 280 djevojčica u dobi između 15 i 17 godina zbog ubojstva, ubojstva iz nehaja ili drugih nasilnih zločina, ostavljajući nejasnim kako se ukupan broj odnosi na pojedinačna kaznena djela.
