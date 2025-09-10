Orban podbada: Šteta što se von der Leyen morala mučiti tijekom iznošenja stanja u EU-u

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je „šteta što predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen mora brinuti i mučiti se“ tijekom iznošenja stanja u EU u svom godišnjem „Govoru o stanju Unije“, jer je, kako kaže, lista mana Unije svima poznata.
„Ursula von der Leyen danas procjenjuje stanje Unije. Šteta je što mora brinuti“, napisao je Viktor Orban na društvenim mrežama, prenosi Magyar Nemzet.
Dodao je da je lista slabosti svima očita – „usporena ekonomija, pad konkurentnosti, migrantska kriza i nasilje, gubitnički rat, besmislena zelena politika“.
„Narodi Europe su siti toga. Zato patriotske snage jačaju širom kontinenta. Zato francuska vlada stalno pada, zato je Karol Nawrocki pobijedio u Poljskoj i zato će Andrej Babiš pobijediti u Češkoj“, naveo je Orban na Facebooku, uz komentar da je „šteta što Ursula von der Leyen mora patiti“.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas je u Europskom parlamentu održala svoj godišnji „Govor o stanju Unije“, prvi u drugom mandatu.
Govoreći o novom svjetskom poretku i borbi za slobodnu Europu, naglasila je potrebu jedinstva, s posebnim fokusom na rat u Ukrajini i rusku agresiju. Istaknula je da Europa mora učiniti sve kako bi „zaštitila ukrajinsku djecu“ koja su ostala bez doma i roditelja u ratu.
Najavila je šest milijardi eura kroz ERA kredite te ulazak EU u Alijansu za dronove s Ukrajinom.
Dio govora odnosio se i na rat u Gazi – von der Leyen je ocijenila da ono što izraelske vlasti tamo čine predstavlja „pokušaj potkopavanja rješenja o dvjema državama“, ali je naglasila i da je Hamas teroristička organizacija „za koju ne smije biti mjesta“.
