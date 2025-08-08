Oglas

Švicarska kaže da se nastavljaju razgovori sa SAD-om o carinama

Hina
08. kol. 2025. 15:56
REUTERS 9.7. Donald Trump razgovara s ministrom obrane Peteom Hegsethom tijekom sastanka kabineta u Bijeloj kući u Washingtonu.
REUTERS/Kevin Lamarque

Švicarska nastavlja razgovore sa SAD-om o smanjenju carina, objavila je vlada dok ekonomisti upozoravaju da bi u nekim industrijama moglo doći do velikog gubitka radnih mjesta zbog carina od 39 posto koje je SAD uveo na uvoz iz Švicarske.

Na razgovorima u Washingtonu sudjeluje Helene Budliger Artieda, direktorica Državnog tajništva za ekonomske poslove. Do njih dolazi nakon što su u četvrtak na snagu stupile jedne od najvećih cairna koje je nekoj državi uveo predsjednik Donald Trump.

Posljednji pokušaji švicarskog izaslanstva, predvođenog predsjednicom Karin Keller-Sutter, nisu urodili povoljnijim dogovorom.

Tajništvo nije objavilo pojedinosti o razgovorima na kojima bi Švicarska mogla SAD-u ponuditi ustupke u zamjenu za smanjenje carina.

Ekonomist Hans Gersbach iz instituca KOF na sveučilištu u Zurichu procijenio je da bi se zbog carina moglo ugasiti 7500 do 15.000 radnih mjesta.

"Poljedice bi mogle biti teške u industrijama kao što su proizvodnja satova, strojeva i preciznih instrumenata", rekao je.

"Ako bude pogođena i farmaceutska industrija, te će brojke biti još veće", dodao je.

Golemi švicarki farmaceutski sektor koji uključije kompanije poput Roche i Novartis čini polovicu švicarskog izvoza u SAD-a i zasad nije uključen u američke carine.

carine donald trump švicarska

